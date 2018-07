¿Por qué no debemos sacar las estrellas de mar del agua? Te lo explicamos

Nuestra campaña #AdentroEsMejor es mucho más que una "hashtag", es un mensaje que ya empieza a llegar a los turistas, lancheros y residentes en Los Roques y otras comunidades costeras de Venezuela. Nos hemos dedicado a difundir la información necesaria para generar conciencia ciudadana y promover que cada vez más personas sepan que no está bien sacar las estrellas de mar del agua, ni siquiera por un segundo. Seguramente, has escuchado a alguien decir que si la sacas por cinco minutos del agua no le pasa nada. Lo cierto es que al sacarlas del agua, aunque sea por un instante, entra aire a la estrella y esto compromete el funcionamiento de su sistema vascular acuífero, del que depende su capacidad de moverse, alimentarse e incluso respirar. Ten en cuenta que matar a un animal no es la única forma de lastimarlo. Si cada turista que visita nuestra costa se hiciese una selfie sacando una estrella de mar del agua, sin duda comprometería la supervivencia de estos coloridos animales. Por eso, es necesario difundir este mensaje para que todos sepan que puede hacerse de forma sostenible y obtener los "Me gusta" que quieras. Esta es la manera responsable de hacer una foto a una estrella de mar. No es necesario sacarla del agua, incluso si no tienes una cámara sumergible puedes hacerla desde la superficie en una toma desde arriba, ya que en muchos casos se encuentran a muy poca profundidad. Tampoco es necesario tocar a las estrellas de mar. Recuerda que te hemos dicho que los pies ambulacrales, esas estructuras en forma de "deditos" que tienen por debajo, son fundamentales para el intercambio gaseoso requerido para que pueda respirar. Cuando vamos a la playa solemos tener bloqueador solar o incluso restos de hidrocarburos del motor de la lancha en nuestras manos, y esto puede afectar ese proceso. Así que ya sabes, cuando se trata de estrellas de mar, #AdentroEsMejor. Ya estamos trabajando para llevar esta campaña a las lanchas de turistas en nuestra costa y capacitar a los lancheros para promover el uso sostenible de estos animales que tanto gustan a los turistas y tan importantes son para el equilibrio ecológico 🌟. – 📷: @draicabello. #NatureForAll

