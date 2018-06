5 tipos de personas que siempre debes tener en tu vida

La vida puede ser tan buena como la hagas y mucho depende de a quién decidas mantener a tu lado. Los amigos, la familia y los amores son parte esencial de ella pero entre tus grupos sociales, hay algunas personas que simplemente mejorarán tu vida de una manera que nunca pensaste fuera posible.

Aquellas personas te ayudan a aprender lecciones cruciales sobre el amor y te levantan cuando te sientas deprimida. Estarán ahí cuando enfrentes el mundo adulto, cuando te sientas sin rumbo y cuando tomes una decisión equivocada. Cada uno cambiará su perspectiva y mentalidad, convirtiéndolo en una mejor persona. ¿Puedes identificar a estas personas en tu grupo de amigos?

El soñador

Mantén siempre cerca a un soñador, porque siempre serán tan apasionados por vivir la vida al máximo que te recordarán hacerlo igual. Para ti tienen la cabeza en las nubes, pero en realidad, tienen objetivos muy claros en su vida. Estas personas tienden a ser ambiciosas y se enamoran de las pequeñas cosas de la vida. Un soñador te impulsará a perseguir nuevas posibilidades.

El aventurero

Este amigo siempre te llevará a explorar los rincones más inóspitos, no importa si es a unos pasos de tu casa, siempre encuentran algo interesante que explorar. Sólo piensa cuántas horas pasas encerrada en una oficina y lo mucho que necesitas salir y despejar tu mente de vez en cuando. Pues este amigo te sacará siempre de tu zona de confort y te llevará a viajar y descubrir toda la belleza de la naturaleza. Gracias a este amigo tendrás historias interesantes que harán tu vida memorable.

El comprensivo

La vida siempre da golpes inesperados por lo que es importante rodearte de amigos que sean comprensivos y que te hagan sentir reconfortada ante la adversidad. Estas personas no te harán un gran drama por cancelar planes ni tampoco te reclamarán el no haber contestado el mensaje que te enviaron desde temprano. Estarán allí para las rupturas difíciles y los momentos en que te sientes perdida o incomprendida. Quizá no siempre sepan qué decir, pero su presencia es más que suficiente para darte un respiro.

El mejor amigo

Este es un amigo que definitivamente no quieres perder por nada en el mundo. Es aquel que siemore llegará a tu casa para ver películas un viernes o sábado por la noche, el que se lleva bien con toda tu familia, con el que intercambias outfits y el que sabe absolutamente todo de tu vida. Básicamente como un hermano para ti y no lo cambiarías por nada del mundo.

La tía cool

Siempre hay una amiga que se comporta como una tía joven que quiere educarte pero al mismo tiempo te sigue la corriente. Es la persona que ha tenido mucha experiencia de vida, pero tampoco toma ninguna situación demasiado en serio. Siempre te dará el mejor consejo, pero también te avisará cuando estés pensando demasiado y estés a punto de tomar una mala decisión. Es una especie de gurú de las relaciones y problemas existenciales pero al mismo tiempo tiene una vida caótica que la hace más divertida. Sin duda, sus regaños son oro para tus oídos pues te hace ver lo mucho que le importas y que siempre estará cuidándote.

