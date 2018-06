Así es como puedes superar más rápido la muerte de una mascota

Una mascota puede traerle un nuevo significado a tu vida, desde mantenerte activa y social hasta ayudarte a superar reveses y desafíos que te afectan emocionalmente. Entonces, cuando una mascota muere, es normal atravesar por una eminente sensación de dolor y pérdida, como si se tratase de una persona.

Si bien todos respondemos a la pérdida de manera diferente, como en todo, el nivel de dolor que experimentas a menudo dependerá de factores como tu edad y personalidad, la edad de tu mascota y las circunstancias de su muerte. En general, cuanto más significativa sea tu mascota para ti, más intenso será el dolor emocional que sentirás.

Independientemente de las circunstancias de su pérdida, recuerda que es muy válido llorarle y sentirte triste. No debes avergonzarte de cómo te sientes, es una parte inevitable de tener una mascota, pero existen formas saludables de sobrellevar el dolor, aceptar tu dolor y superarlo.

El impacto que causa la muerte de tu compañero, puede llegar a ser tan intenso como el que sentimos cuando se pierde a un familiar querido pero la amargura no debería ser el único sentimiento ante el recuerdo de tu mascota. En estos momentos tristes, es bueno recordar y quedarte con esa sensación agradable de los buenos tiempos. Algunos consejos sencillos consejos que pueden ayudarte a afrontar la pérdida son:

Siéntete libre de llorar

Las lágrimas expresan el dolor que sentimos y ayudan a liberar la angustia interior. Es normal sentir vacío y extrañar pero admitirlo es el primer paso para afrontar la pérdida.

Nunca te culpes

Es algo frecuente sentir culpa y arrepentimiento ante situaciones de pérdidas tan traumáticas y repentinas como la muerte, especialmente cuando se trata de un accidente o una enfermedad repentina. Incluso si la muerte fue por edad, los "hubiera" invaden la mente, haciéndote sentir culpable por no haber pasado el tiempo suficiente con tu amigo. La realidad es que se fue y no tiene sentido buscar culpables.

Deja que los buenos recuerdos le ganen al dolor

Seguro que han sido muchos los recuerdos agradables por lo que no debes olvidar lo importante que fue tu mascota en tu vida. Tenerlo presente en tu mente hará que con el tiempo, la sensación gris desaparezca, dando paso la calma que produce la memoria tranquila de tu fiel acompañante. La paciencia es una buena aliada: El tiempo y recuerdo de los buenos momentos compartidos con el perro, ayudan a asimilar la pérdida.

Como actuar ante la pérdida de una mascota de un amigo o familiar

Si no sabes que decir, no sufras y recurre a frases hechas, el que todos las digan no les quita el significado; siempre y cuando las digas de corazón. Frases como “lamento tu pérdida”, “mis condolencias”o "estoy contigo", ayudan más de lo que crees.

Es una forma de crear empatía, de reconocer el dolor de la persona y de respetarlo. No importa que no hayas conocido a su mascota o que no tengas ese vínculo con una.

Otra de las cosas que puedes hacer es escuchar a tu amigo o familiar, es probable que quiera hablar y desahogarse. Si no sabes que decir, no digas nada. Escuchar es una muestra de amor y de estar presente. Aunque no lo creas, el ser escuchado resulta muy reconfortante.

