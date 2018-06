5 hábitos que evitan que te sientas feliz a tus veinticinco años (y deberías dejar)

Cuando llegas a los 25 años, hay tantas posibilidades de tantas cosas. Ya no eres una adolescente rebelde e impulsiva pero sigues con hambre de comerte al mundo. A los 25, sigues teniendo toda una vida por delante, pero ahora, estás limitada por las responsabilidades del mundo adulto. Es fácil caer en agujeros negros de incertidumbre y ceder en direcciones equivocadas.

Pero cuanto antes identifiques lo que es realmente bueno para ti y lo que no, mejor será tu universo. Saber lo que es correcto para ti no es instantáneo y para llegar a ello tendrás que experimentar personas, lugares y cosas que pueden interceder tu camino. Sé fiel a ti misma y a la persona que te esfuerzas por ser. Grábate bien estas ocho cosas que debes eliminar de tu vida para un futuro satisfactorio.

No más drama

El drama sólo existe porque eliges alimentarlo. Se necesita demasiada energía para involucrarse en este, y cuanto más tiempo dejes que ocupe un lugar central en tu vida, nunca encontrarás el lado positivo. Olvídate de hacer tormentas en un vaso de agua y deja atrás ese estrés.

Corta lazos con personas tóxicas

Las personas tóxicas siempre van a aparecer en tu vida y pueden estar hasta en tu grupo de amigos cercanos. Quizá en un principio no las identifiques como tal pero con el tiempo, es posible vayan revelando cosas que terminan por defraudarte. Tómate un descanso de estas personas por un tiempo, hasta que puedas descubrir cómo podrías arreglar o abordar la situación. ¿No las quieres en tu vida? Sácalas. ¿Aún tienes lazos que te hacen querer conservarlas? Entonces habla sobre su actitud y no dejes que te afecte lo que hagan o no hagan. La toxicidad de alguien no tiene por qué bloquearte.

Deja atrás los remordimientos por el pasado

Es típico de la ansiedad de los veintitantos darle vueltas y vueltas a un asunto que ya pasó. El pesar pesa mucho en tu mente hasta que te das cuenta de que no hay vuelta atrás en el tiempo para cambiar el resultado. Seguir adelante es la mejor solución. Cada día es una nueva oportunidad para que lo hagas mejor la próxima vez. Si tu arrepentimiento incluye un error de tu parte, no olvides que eres humana y que no es malo equivocarse.

Abandona la duda

Si no crees en ti, nadie más lo va a ser. Tú debes ser tu fan número uno y creer en lo que haces. Tu familia y amigos son un apoyo pero la que debe empezar a andar con paso firme eres tú. No hay mayor beneficioso para tu bienestar que auto prestigiarte. Te sorprendería cómo una mentalidad positiva sobre la vida puede hacerte sentir tan bien. Recuerda que todo se retribuye así que si tienes un pensamiento negativo, pasarán cosas malas. Si tienes un pensamiento positivo, llegará lo que más quieres

Dile adiós a un trabajo en el que no estás feliz

Nada vale tu infelicidad y si ésta está en el lugar donde pasas ña mayor parte de tu tiempo, entonces no vale la pena. Ojo, esto no significa que deberías dejar tu trabajo sin un plan b en mente pero sí que pienses que tu bienestar es primero. Si no está satisfecha con tu trabajo, ordena tus ideas y toma la decisión que mejor te convenga. A tus veinticinco, aún estás con tiempo de probar, equivocarte y aprender.

