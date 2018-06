Biocombustibles: El nuevo enemigo de la seguridad alimentaria mundial

Sabés que son los #biocombustibles? Este tipo de #combustibles contienen componentes derivados de #biomasa, es decir, organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos. Hay sólidos, líquidos o gaseosos, y actualmente se produce a partir de #azúcar, #trigo, #maíz o semillas oleaginosas, como la #soja. Los #biocombustibles contribuyen al cuidado ambiental ya que cuando se queman, liberan #CO2 sin emisiones netas de carbono a la atmósfera. Ph: Renovables Verdes #energia #energiarenovable #energiaalternativa #radio #ambiente #ambienteradio #cuidadoambiental #combustibles #biocombustibles #biomasa #plantas #soja #azucar

