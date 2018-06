Chus Cano, la gurú en el arte de reciclar

Chus Cano es una restauradora y diseñadora especialista en trabajar con antigüedades, reciclar muebles e incluso diseñarlos a medida. Además de ser una ávida bloggera, esta polifacética y experta mujer, crea muebles a medida de sus clientes, muchos de ellos partiendo de material de demolición.

En el programa “Reciclarte” de Más Chic, recorre los lugares más curiosos en busca de mobiliario y objetos para luego llevarlos a su taller y transformarlos en piezas actuales de diseño. Con gran habilidad ella siempre sorprende creando obras de arte partiendo de materiales olvidados y descartables. Tras el éxito del programa, publicó el libro Reciclarte en el que da las claves y los trucos para crear paso a paso algunos de sus diseños más queridos.

En entrevista con PUBLIMETRO nos dió las claves de su trabajo, consejos y tendencias.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la restauración?

Siempre me ha gustado la decoración, desde pequeña guardaba miles de revistas porque en ese tiempo no había internet. No sé por qué en el momento no estudié nada relacionado con la decoración. Inicié mis estudios en turismo y luego mi vida tomo un rumbo diferente, la vida te va llevando. Trabajé en distintas cosas y finalmente cuando tuve una estabilidad laboral y económica con horarios flexibles, me inscribí a un curso de restauración que iniciaba a las 7 pm y terminaba a las 10pm que a decir verdad inició como un hobby y después de 25 años, mira donde estoy.

¿Hay alguna pieza que haya restaurado a la que le guarde gran cariño?

He restaurado muchas piezas importantes a lo largo de mi trabajo, pero esta llegó a mis manos por parte de una familia: un baúl que pertenecía a la Reina Victoria Eugenia. Me lo dieron unos sobrinos del Rey Juan Carlos y primos del actual Rey Felipe. Este era un baúl en madera de roble que se utilizaba en los viajes, donde se guardaban las joyas, coronas, pulseras, anillos y tiaras. En el exterior traía enmarcada las iniciales de la reina en chapas de bronce, una pieza simple, sencilla e inglesa… Solo pensar de dónde salió y todo lo que había recorrido y la historia que traía consigo, ha sido una de las piezas más especiales y que guardo con gran cariño.

En restauración ¿Cuál ha sido el trabajo más difícil?

Lo más difícil que he hecho de verdad, fue un espejo de salón de baile que podía tener dos metros de alto por un metro de ancho. Todo estaba hecho en parte de oro y se veía muy deteriorado. Se tuvo que reconstruir todas las piezas, hacer moldes y volver a dorar el espejo lo que realmente fue uno de los trabajos más difíciles.

Entre estar en un programa de televisión sobre decoración y ser profesora de talleres ¿Con cuál de estas facetas se siente más identificada?

Bueno en realidad las dos cosas son los mismo. Aunque éste es un programa de televisión, también estoy enseñando, nunca dejo de enseñar. Realmente lo que más me gusta es el contacto con la gente. Siempre he pensado que la docencia no es fácil. Mi padre y abuelo fueron maestros, así que lo que siempre he querido es enseñar de forma sencilla y con pasión para motivar a la gente a hacer cosas con las manos.

¿Cuál es su fuente de inspiración?

Es algo subjetivo. En mi caso todo es una fuente de inspiración. La naturaleza es una fuente inmensa de inspiración, el mar con su cantidad de colores y matices, el campo en época de primavera rebosa colores. Luego están los mercados, los ranchos, los almacenes de muebles. También hay revistas de decoración y el internet que es una fuente inagotable de inspiración. Finalmente la inspiración viene de cualquier cosa: de un tejido que te gusta, un mueble, un papel pintado en la pared, entre otros.

¿Cuál es su técnica favorita para reciclar muebles?

Mis gustos van cambiando, puedo decir que hay etapas en las que vuelvo a las técnicas más naturales, respetando la madera, haciendo uso de productos 100% naturales como es la pintura de leche o la cera natural. De todas formas creo que cada mueble requiere una técnica en función dónde y para qué lo queramos usar y por supuesto el gusto y estilo de los dueños. A cada pieza trato de darle un toque especial que refleje la personalidad de sus propietarios.

¿Qué opina sobre el Do It Yourself o hazlo tú mismo?

Se ha observado un boom muy importante sobre el hazlo tú mismo. Sin embargo yo creo que ésto tiene un límite, es decir, cuando se quieren hacer cosas en casa me parece maravilloso porque tu casa es personal y agregarle el toque hecho por nosotros mismos, le estamos trasmitiendo cariño y energía al hogar. Aunque hay cosas que se beben dejar a profesionales como tapizar un mueble, cambiar un piso, poner puertas, ventanas o barnizar, pero las cosas hechas en casa me encantan.

Hablemos de tendencias, ¿qué técnicas, colores o estilos se llevan más en este momento?

Nuestra casa tiene que hacernos felices, esto es algo que repito constantemente. Con solo cambiar pequeños detalles podemos cambiar hasta nuestro estado de ánimo. Por eso creo que cada uno debe de decorar con aquello que se sienta feliz sin tener muy en cuenta las modas. A pesar de todo esto sí que es cierto que las tendencias existen y que nos pueden dar ideas de hacia dónde podemos dirigirnos. Ahora mismo el minimalismo ha dejado paso a ambientes más cálidos que consiguen el efecto de abrazar. Ya se empieza a ver el uso de colores más fuertes tanto en muebles como en paredes. Vuelven con fuerza los papeles pintados incluso para cocinas o baños, los metales, oro o cobre, terciopelos que dan riqueza a los muebles y los detalles naturales.

Hace años empezamos a hablar de un término que a mi me gusta mucho que es la tendencia “wabi sabi”, un término japonés que nos habla de la belleza de las imperfecciones y que lo podemos asociar al gusto por los objetos antiguos dotados de las cicatrices del paso del tiempo. Algo que yo intento trasmitir en cada uno de mis espacios.

Finalmente un truco que se pueda utilizar para hacer una restauración.

Lo primero que se debe hacer es valorar si la pieza efectivamente es antigua o no. Hay que diferenciar lo que es una antigüedad de una pieza vieja solamente. La labor de ver lo bueno en una pieza, lo viejo, decidir si dejar una pieza en la madera natural o pintarla. Son etapas que va pasando el artista. Yo en el momento estoy en la etapa donde prefiero la madera natural, limpia con toques de color muy claro, definitivamente son etapas que vamos pasando, sobre todo hay que valorar el trabajo hecho a mano.

Sobre “Reciclarte”

Chus Cano hace un recorrido por los lugares más curiosos en busca de muebles viejos o estropeados, para llevarlos a su taller y convertirlos en piezas únicas usando las técnicas de restauración más eficientes y adaptadas a los gustos decorativos de hoy en día.

Tener éxito en el arte de la restauración requiere de mucha inventiva e imaginación; para recuperar las puertas de un armario antiguo, convertir una cómoda antigua en una obra colorida y elegante, inventar un joyero de lo más peculiar, crear una decorativa mesa para un jardín o una terraza, o transformar una madera de uso industrial en una mesa muy práctica. De la mano de Chus Cano, podrá recuperar muebles antiguos.

Cuándo: De lunes a viernes 12:00 m y 7:30 pm.