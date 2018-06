Ver el Mundial de Futbol podría dañar tu corazón, según estudios

Desde tiempos inmemoriales, el deporte ha funcionado como una forma de entretenimiento y distracción cuando todo más difícil en el mundo. El deporte trae emoción, esperanza y un sentido de la competencia sana que une a las personas. He ahí la importancia de un Mundial de Futbol, aunque sea cada cuatro años.

Este año, todas las miradas se mantienen en Rusia y aunque es un momento de diversión y convivencia, podría ser más peligroso de lo que crees. Y es que lejos de ser relajante para los jugadores, oficiales y millones de espectadores en todo el mundo, es el momento de mayor tensión del año.

#VIDEO | “No mames”, la nueva novia del Mundial es MEXICANA 🇲🇽 Ojo a su reacción al gol de Lozanohttps://t.co/fcFvWh3mXe pic.twitter.com/crNbbhuBF8 — La Afición (@laaficion) June 17, 2018

A lo largo de 3 semanas, los mejores deportistas del mundo se enfrentan entre sí con la esperanza de llevarse la copa de oro. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre los efectos de la fiebre mundialista en la salud humana? Porque no es coincidencia que sientas que se te va a salir el corazón cuando tu equipo está por anotar el gol decisivo.

Un estudio de 2008 en el New England Journal of Medicine concluyó que "ver un partido de fútbol puede estresarte y duplicar el riesgo de un evento cardiovascular agudo". Así mismo, durante el Mundial de Corea-Japón en 2002, the Inter national Journal of Cardiology registró el ritmo cardíaco de algunos aficionados de varios países. Detectaron que en ese mes mundialista aumentó en promedio hasta en un 63 por ciento la velocidad del ritmo cardíaco de los aficionados por encima de sus estándares normales.

MEXICANOS HACIENDO DESMADRE EN RUSIA ES LO MEJOR DEL MUNDO, MÉXICO NO NOS DECEPCIONEN MIREN TODOS LOS QUÉ CREEN EN USTEDES, ¡VAMOS MÉXICO!#DesmadrePreGolizapic.twitter.com/FtIRVBTXcv — karen◟̽◞̽ 🇲🇽 (@speaknow_zayn) June 17, 2018

Lo impactante es que la cantidad de paros cardíacos aumentó hasta en un 77 por ciento. Y a esto se añade el estrés mental, ira, regocijo neurológico, repentinos cambios de humor, trastorno cardiovascular y el comportamiento del sistema nervioso por agentes externos como el alcohol, tabaco y drogas.

Además, un médico italiano señaló que "el aumento de la ingesta de grasas saturadas de los alimentos típicos de Europa Central, como las papas fritas, la grasa de res, el cerdo, la manteca de cerdo y los quesos, son comunes entre las personas que ven deportes en la televisión". Esos alimentos, señala, pueden desencadenar síntomas cardíacos agudos, especialmente cuando se combinan con factores como el estrés y el tabaquismo.

vTe recomendamos en video