Los bosques vírgenes pierden la batalla y desaparecen aceleradamente del planeta

El entorno Pertenece a la reserva natural Pechora-ilich y al Parque nacional Yugyd Va. Su estatus como patrimonio de la humanidad fue reconocido en 1995, convirtiéndose en el primer entorno natural en alcanzar tal distinción en este país

Los usos recreativos del parque incluyen el descenso de ríos, uso de botes y senderismo durante el verano, y esquí nórdico durante el invierno. También se permite la caza controlada pero es necesario solicitar los permisos con varios meses de antelación. #BosquesVirgenes #Bosques #Unesco #Komi #Rusia #siberia #canotaje #senderismo #esquí #ParqueNacional The environment belongs to the natural reserve Pechora-ilich and the National Park Yugyd Va. Its status as world heritage was recognized in 1995, turning it in the first natural environment in achieves such a distinction in that country.

Between the recreational uses you can give to the park are, the boating, the hiking during the summer, and the nordic skiing during the winter. Also the controlled hunting is allowed, but you will need to ask for the permit for it several months in advance. #VirginForest #woods #UNESCO #Komi #Russia #Siberia #Boating #hiking #Skiing #NationalPark

