Fan bajó casi 100 kg para conocer a Cristiano Ronaldo

Alena Bobrovich, MWN

Todos los días, Marina Bogomolova, de 44 años, comienza en el gimnasio. Ella recorre millas en una cinta de correr y sueña con asistir a un partido de la Copa Mundial de la selección portuguesa. Marina fantasea sobre cómo finalmente se encontrará con su ídolo Cristiano Ronaldo, lo conocerá, cantarán una canción en portugués y él se ofrecerá a jugar fútbol con ella.

Ronaldo apareció en la vida de Marina hace unos dos años.

"Me divorcié de mi esposo, comencé a perder peso y me interesé por los deportes", explicó a Metro. "Una vez que vimos un partido de fútbol con mis amigos, noté a un hombre joven. Él era muy guapo. Los amigos me explicaron que era Cristiano Ronaldo. Fue entonces cuando tuve el sueño de conocer a este tipo. Fue dos años antes de la Copa del Mundo, no tuve mucho tiempo para prepararme".

En ese momento, Marina pesaba 209 kg. Ella fue al gimnasio y encontró un buen nutricionista.

"Siempre he sido obesa", afirmó la entusiasta fan de Cristiano. "Pero nunca complicada: trabajo como organizadora de fiestas, dirijo bodas y fiestas corporativas. Anteriormente, comía de todo, no me movía mucho. Cuando mi peso había pasado 200 kg, mis piernas y espalda comenzaron a doler. Se hizo difícil caminar. Intenté perder peso antes, pero sin demasiado entusiasmo. Y entonces sucedió lo de Ronaldo. ¿Cómo puedo aparecer de mala manera ante un hombre tan guapo? al año bajé 60 kg, en los siguientes ocho meses 34 más. Y ahora puedo comprar ropa en las tiendas, mientras que antes solo vestía cosas que mi madre me cosía".

Marina ya sabe lo que usará para la reunión con Ronaldo.

"Tengo una camiseta que dice ‘Marina Ronaldo’ y pantalones cortos deportivos. Voy a hacerme una larga trenza y ponerme un kokoshnik (un tocado tradicional ruso. – Ed.). Definitivamente le daré una camiseta con mi fotografía. He comenzado una campaña en las redes sociales para contarles a todos sobre mi sueño. Cuanto más popular es, más probable es que la reunión con Ronaldo realmente suceda. En el video, digo que quiero casarme con Cristiano. Que no se asuste, esto es una broma, no cuento con eso. Seré feliz si nos hacemos solo amigos".

Después de esta reunión, Marina se prepara para crear un club deportivo para personas obesas.

