4 formas de superar una infidelidad de manera más fácil

Uno de los mayores problemas que puede surgir al ser engañado por un compañero es sentir que nunca podrá abandonar la experiencia lo suficiente como para confiar completamente en ellos, o en cualquier otra persona, nuevamente. Pero no estás solo, este es un sentimiento común. Lo más importante es darse cuenta de que la curación requiere tiempo. En algunos casos, mucho tiempo. Aunque puede ser tentador decirse a sí mismo que "debería" haber superado lo que sucedió en cierto punto, así no es como funciona. Mientras tanto, aquí hay algunos consejos que pueden hacer que el camino hacia la recuperación sea un poco menos accidentado.

Grábatelo en la cabeza: que lo que sucedió no fue tu culpa

No podemos controlar las acciones de otros. Es posible que podamos influir en ellos, pero al final del día, las personas toman sus propias decisiones sobre cómo navegar en la vida. Siempre es importante evitar asumir la responsabilidad de algo que no fue su culpa. Incluso si la relación no fuera perfecta, tu pareja debería haberte hecho saber que no estaba feliz en lugar de hacer las cosas a tus espaldas. Independientemente de si la falta de comunicación fue culpa de ambos socios, la decisión de manejar la situación haciendo trampa era suya.

Toma todos los detalles necesarios para aprender de la situación

Si quieres intentar que la relación funcione después de que un compañero te engañe, no hay absolutamente nada de malo en eso. La gente comete errores y la capacidad de perdonar de cada persona es diferente. Dejar la relación también es válido, pero de cualquier manera, es importante tener una idea clara de qué tipo de infidelidad ocurrió y por qué sucedió. Muchos dirán que no le des tantas vueltas al asunto, pero a veces es sano analizar la situación a fondo. Lamentablemente, obtener los detalles incómodos puede proporcionar esa claridad. Piensa si fue algo emocional, sexual o una combinación de los dos así podrás saber qué tanto dolió, si podrías o quieres volver a confiar en tu pareja y qué puedes aprender de ello para el futuro.

Abraza tus emociones

Ser engañado puede desatar una serie de emociones fuertes. Es normal sentirte herida pero debes sacarlo todo para poder superar. Deja que fluya todo lo que estás sintiendo. Llora, busca el apoyo de tus amigos y seres queridos, y poco a poco, el dolor finalmente disminuirá.

Intenta perdonar

Es importante darte cuenta de que perdonar y olvidar son dos cosas completamente diferentes. Probablemente nunca olvidarás que te engañó, pero eso no significa que no puedas soltar un poco de dolor e ira perdonándolos. Si deseas intentar y hacer que la relación funcione o no, el perdón puede ser una parte beneficiosa del proceso de sanación. Perdonar no significa necesariamente que permanecerán juntos. Tu instinto te dirá qué hacer".

Ser engañado es una experiencia realmente difícil de superar, así que sé paciente contigo misma. y aunque te sientas confundida y dolida, debes respirar y cuidar de ti. No permitas que esto influya de forma negativa en tu vida, al contrario, que sea una plataforma para crecer.

