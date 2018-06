La isla de basura del Pacífico sigue creciendo y ya tiene tres veces el tamaño de Francia

Hola #pandiamigos, hoy 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, y para "celebrarlo" les compartiré algunas imágenes sobre este líquido vital y el "efecto humano" 🌊 Una gran cantidad de desechos (animales muertos, residuos hospitalarios, telas, latas, vidrios, plásticos y muchos otros), flota entre las costas de Guatemala y Honduras 🌅 Pero esta masa no es nueva: fue detectada desde hace más de 10 años, que amenaza el Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barra de coral más grande del mundo… 🌎 Los dos países comparten responsabilidad sobre esta horrible situación, pero, hasta ahora, sólo empeora… 🚨 Gracias a mi pandiamiga @kathrinetarazona por compartir esta noticia 💖 Sígueme y creemos una linda comunidad de pandas 🐼💚 #Regrann from @vamosahacerloar – Una isla de basura entre Guatemala y Honduras. La presencia de basura en centro América despertó preocupación en la zona. 🎍🎋🎍🎋🎍🎋 #IslaDeBasura #ArgentinaLimpia #VamosAHacerlo #BasuraCero #Ambiente #honduras #guatemala #centroamerica #Motica #22demarzo #22marzo #Comunidad

A post shared by Motica (@pandamotica) on Mar 22, 2018 at 7:49am PDT