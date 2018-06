3 formas para dejar de sentirte sola cuando no tienes pareja

Estar soltera y sola no tienen por qué ir de la man. Eso sí, a veces es inevitable sentir que te has quedado sola cuando terminas una relación. Es totalmente comprensible que sientas ese vacío por no recibir un mensaje de buenos días o una llamada para invitarte al cine. Es especialmente difícil cuando el resto de tus amigas están en una relación pues no siempre estarán para consolarte o invitarte a salir.

La vida individual definitivamente tiene sus altibajos, pero en lugar de sentarte y sentirte peor, hay cosas que puedes hacer para contrarrestar la soledad.

No busques inscribirte a mil clases o bajar todas las aplicaciones de citas con el único objetivo de buscar acompañante. Forzar las cosas no funciona. Mejor concéntrate en formar relaciones platónicas significativas y en tener interacciones sociales genuinamente satisfactorias con otras personas, de modo que llenen tu alma sin importar si no están físicamente todo el tiempo contigo.

Ten al menos una interacción social satisfactoria todos los días

Mientras que la soledad puede ser consecuencia de no estar en una relación, también puede ser el resultado de no tener suficiente interacción social de calidad. Podrías pensar que estás sola porque no tienes una pareja a tu lado, pero en realidad, es porque quizá te alejaste de muchas personas. Este es el momento ideal para reforzar amistades y encontrar a alguien que llene tu vida de muchas otras formas que no sea en lo amoroso y sexual. Es importante buscar interacciones con personas que te hagan sentir amada, comprometida, interesante y feliz.No tiene que ser alguien de tu círculo social de siempre, puedes llama a tu mamá y ponrte al día con ella o invitar a tu roomie a Netflix en tu habitación. Lo importante es que no lo veas como un sustituto de una relación, sino más bien como una forma de alimentar tu necesidad de interacción social.

Comprométete en experiencias significativas, en lugar de simplemente "divertirte".

Por supuesto, algunos de tus contactos sociales serán con amigos, pero debes buscar mezclarlos para tener todo tipo de experiencias. No todo es fiesta en un club nocturno con las mismas personas de siempre. Los compañeros de trabajo o incluso las personas que conoces en alguna clase de idiomas o baile te pueden ofrecer la interacción humana de calidad que tanto anhela. Puedes buscar experiencias realmente significativas en actividades que nunca pensaste realizar como un voluntariado en un refugio cercano, en un hospital o en una sociedad humanitaria.

Asegúrate de no buscar interacciones que únicamente sean 'divertidas'. Al igual que con una relación romántica, deseas algo que valga la pena y sea agradable.

Habla con un profesional de salud mental.

Si ha intentado de todo y todavía te sientes sola, incluso cuando está involucrado en actividades con otras personas, puede ser momento de buscar ayuda externa. No tiene nada de malo buscar ayuda profesional, no estás loca ni tampoco eres la única. Si te sientes sola la mayor parte del día, independientemente de cuánto estés haciendo con los demás, si los sentimientos de soledad se transforman en sentimientos de desesperanza y eso afecta tu desempeño diario, es momento de buscar psiquiatra o terapeuta que pueda ayudarte a llegar al fondo de sus sentimientos y superar el trago amargo.

La soltería es algo que deberías abrazar es algo que deberías abrazar en vez de sufrir. Toma los pasos necesarios para luchar contra la soledad y pronto estarás en camino para reencontrarte contigo y sentirte plena por lo que estás haciendo y logrando sin una pareja. Si estas estrategias se sienten demasiado grandes, puede comenzar por algo más pequeño. Deja tu teléfono y sal a caminar. Sonríe a un extraño o dales un cumplido genuino. Acaricia a un perro o pide un abrazo a su amigo. Siempre habrá alguien que te de el amor que mereces, pero debes empezar queriéndote.

