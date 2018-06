Qué alimentos consumir y cuáles evitar para conseguir la juventud eterna

Una dieta rica en vitaminas y minerales y baja en grasas saturadas y colesterol, no sólo es clave en tu bienestar y buena salud, sino también en belleza y juventud.

Y claro, también están aquellos que pueden hacer todo lo contrario ya que además de aumentar el riesgo de cáncer, enfermedad cardíaca y diabetes, estos diez alimentos pueden causar inflamación, dolores y molestias, arrugas y acelerar el proceso de envejecimiento, haciéndote lucir y sentirte más vieja.

A continuación te presentamos una lista de alimentos que debes y no debes comer para mantenerte joven. y sana.

Lo que SÍ debes comer

Té verde

Japón tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y puede deberse a que beben té verde todos los días y es probable que sea una de las razones por las que viven tanto tiempo dicen los expertos. Investigadores de los Institutos Norwich BioScience descubrieron recientemente que los polifenoles, un tipo de micronutriente en el té verde, bloquean algo llamado VEGF, una molécula de señalización en el cuerpo que desencadena la acumulación de placa en las arterias que conducen a ataques cardíacos, derrames cerebrales y enfermedades vasculares. El brebaje que prolonga la vida también puede protegerse de las arrugas combatiendo la inflamación y mejorando la elasticidad de la piel, manteniéndolo por dentro y por fuera.

Uvas

Las uvas contienen muchas antocianinas. Además de sus propiedades para combatir la artritis, también ayudan a aumentar el colágeno en la retina, que protege los ojos contra la degeneración macular relacionada con la edad.

Almejas

Si tienes un nivel bajo de vitamina B12, las amlejas te darán el boost de energía que tu cuerpo necesita. Un informe reciente de la Universidad de Harvard destacó un estudio que relacionó los bajos niveles de B12 con la disfunción eréctil. Aunque no se ha determinado un vínculo causal exacto, la vitamina B es utilizada por todos los sistemas del cuerpo, particularmente en el metabolismo celular y la producción de sangre, dos factores esenciales para obtener y mantener una erección de calidad. Los bivalvos que mejoran las erecciones también son ricos en L-arginina, el aminoácido que se convierte en óxido nítrico (NO), el Marvin Gaye de los gases naturales: hace que los vasos sanguíneos se relajen y faciliten el flujo sanguíneo, lo que ayuda a . De hecho, NO es potente, se usa médicamente para tratar la disfunción eréctil.

Toronja

Entre los mayores de 65 años, una de cada cinco caídas causa una lesión grave, como un hueso roto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Aunque es probable que haya escuchado que sorber leche puede ayudar a mantener sus huesos fuertes y saludables, también lo puede hacer el jugo de toronja, según investigadores de la Universidad de Texas A & M. Los estudios demuestran que el jugo puede mejorar la densidad ósea y disminuir la tasa de pérdida ósea, sólo que recuerda que siempre debe ser natural y sin ningún tipo de endulzante artificial.

Espinacas

Puede ser verde y con hojas, pero la espinaca es un gran aliado de tu juventud. Este notable constructor muscular es una fuente rica de omega-3 y ácido fólico basados ​​en plantas, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y osteoporosis. Además, el folato también aumenta el flujo sanguíneo a las regiones inferiores, lo que ayuda a protegerlo contra los problemas sexuales relacionados con la edad. Intente con 1 taza de espinaca fresca o 1/2 taza cocida por día.

Zanahorias

La mayoría de las verduras y frutas rojas, amarillas o anaranjadas contienen compuestos carotenoides solubles en grasa que se asocian con una reducción en un amplio rango de cánceres, así como una reducción del riesgo y la gravedad de afecciones inflamatorias como la artritis reumatoide, pero ninguno es tan fácil de preparar, o tiene una densidad calórica tan baja como las zanahorias. Trata de consumir 1/2 taza por día.

Manzanas

Bien dicen que "una manzana al día aleja al médico de tu vida". Una fruta de tamaño mediano contiene cuatro gramos de fibra soluble, el 17 por ciento del valor diario (DV). "Esto es importante para la salud del colon y el control de los niveles de azúcar en la sangre", dice Elson Haas, M.D., autor de Staying Healthy with Nutrition. Bonificación: las manzanas rojas también contienen un compuesto llamado quercetina que puede mantener a raya a la artritis y su dolor asociado.

Salmón

Los pescados grasos, como el atún, salmón salvaje, caballa y sardinas, contienen altos niveles de ácidos grasos omega-3, nutrientes que se ha demostrado que reducen el riesgo de mortalidad general hasta en un 27 por ciento y disminuyen las posibilidades de morir por enfermedad cardíaca en aproximadamente 35 por ciento. También ofrecen muchos beneficios antienvejecimiento. Se ha demostrado que comer unas pocas porciones de pescado graso cada semana ayuda a protegerse contra la enfermedad de Alzheimer y ayuda a reducir el dolor y la rigidez de las articulaciones mediante la supresión de la producción de enzimas que erosionan el cartílago.

Lo que NO debes comer

Papas fritas

Son el acompañamiento perfecto para una hamburguesa o tu sándwich favorito, pero las papas fritas, papas fritas o cualquier cosa crujiente y frita en aceite que se haya reutilizado o esté muy caliente: pescado frito, pollo o gambas, pueden envejecer, dice Ginger Hultin, RD y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. Las investigaciones han demostrado que comer alimentos fritos al menos una vez por semana aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca de las personas, y ese riesgo aumenta con la frecuencia de consumo de comida frita. Las enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento del cuerpo pueden aparecer a edades más tempranas con la ingesta de estos tipos de alimentos.

Sopa enlatada

Una taza de sopa puede parecer una opción saludable, pero algunas sopas están llenas de ingredientes no saludables. Los altos niveles de sodio en la sopa enlatada pueden causar deshidratación, lo que puede hacer que las arrugas y las líneas finas sean más visibles. El exceso de sal también puede provocar estrés en el sistema cardiovascular, causando presión arterial alta, que puede poner a una persona en mayor riesgo de accidente cerebrovascular y muerte. Algunas sopas enlatadas, especialmente las variedades cremosas y los chowders, también contienen grasas trans, que elevan los niveles de colesterol LDL (malo), reducen los niveles de colesterol HDL (bueno) y aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y diabetes tipo 2.

Productos horneados

Detenerse para tomar un café y un pastel o galletitas en su camino al trabajo puede ser parte de tu rutina diaria, pero si los productos horneados que estás consumiendo contienen grasas trans, su rutina podría estar envejeciendo al aumentar su riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes. Las grasas trans hacen que las tartas, galletas, pasteles, galletas y dulces tengan buen sabor y también hacen que los productos sean más estables. Sin embargo, la desventaja es su efecto sobre la salud cardíaca -un aumento en el colesterol total, el colesterol LDL (malo) y el recuento de triglicéridos- que puede aumentar el riesgo de más problemas de salud, incluida la diabetes.

Carnes procesadas

Pepperoni, tocino, salchichas, embutidos, salchichas y palitos de carne -todo lo que ha sido ahumado, curado, salado- se considera carne procesada, según el Instituto Estadounidense de Investigación del Cáncer, y la investigación muestra que comerlos regularmente aumenta el riesgo de la muerte en un 16 por ciento. A menudo se conservan con nitratos y nitritos (que ayudan a mantener las carnes rosadas), los conservantes se convierten en nitrosaminas peligrosas durante la cocción a altas temperaturas y se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer colorrectal. Las grasas trans, que se producen naturalmente en la carne, se han relacionado con otras enfermedades, como la presión arterial alta, las enfermedades cardíacas y la EPOC.

