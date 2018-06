Javier Bardem ama a los pingüinos y protagoniza documental para salvar la Antártida

Es increíble estar aquí, en una zona tan remota del planeta y con tanta belleza. ¡Ayúdanos a protegerla! #ProtectAntarctic #SantuarioAntartico @carlosbardemoficial @greenpeace_esp . . . Can’t believe to be here, sitting at the bottom of the world with so much beauty surrounding us. Help us protect the Antarctic Ocean! #ProtectAntarctic

