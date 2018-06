Razones por las que deberías leer antes de ir a dormir

Balık karada yaşamayı öğrenmek için bilgeye yakarır; bilge, “Karada yaşamayı öğretirsem bizim gibi olursun ve artık asla yüzemezsin” der, balık diretir ve illa da karada yaşamak ister… Bilge balığa bildiklerini öğretir ve tıpkı bir insan gibi balık artık karada yaşamaya başlar. Bir gün öyle çok yağmur yağar, öyle çok yağmur yağar ki, her yer suyla dolar; balık bu kez düştüğü suda boğulur!… Bir dakika önce en büyük hakikatmiş gibi gelen her şey, bir dakika sonra dünyanın en büyük safsatası haline gelebilir!… Alıştığımız her şey bir an gelir ki, tüm bildiklerimizi yok eder!… #tolstoy #baziyollaryalnizyurunur ******** ******** Mutlu, huzurlu, bol okumalı akşamlar📚☕️😻🌸💛 * * * * * * * #kitap #kitaplik #kitapkurdu #kitaptavsiyesi #kitapaski #kitapkokusu #kitapkeyfi #book #bookstagram #books #booking #bookstagrammer #bookstagrammers #instagram #instablogger #instabook #instabooks #instakitap #instagood #instalike #library

