Carlos Vives pide salvar los océanos con este lindo mensaje

Hoy es el #diamundialdelosoceanos y estoy feliz de sumar fuerzas con @plasticoceans y @traslaperla . Los invito a tomar conciencia y a "cargar" con sus basuras. El lugar más limpio no es el que más se limpia sino el que menos se ensucia.#Repost @plasticoceans ・・・ What a joy it is to welcome @carlosvives to our team as an official Ambassador, as we celebrate @worldoceansday. He will be graciously lending his name, and passion for protecting the #environment, to our fight against #PlasticPollution and our efforts to raise awareness. Please join us in welcoming Carlos and his great team at @traslaperla! #RethinkPlastic #saveourplanet #saveouroceans #saveourseas #WaveofChange #OlaDeCambio #GuardianesDelAgua #BuscadoresDePerla

