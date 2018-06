Consejos de una personal shopper para vestir bien sin gastar grandes sumas de dinero

La imagen personal es una de las principales cartas de presentación hacia los demás. Una primera impresión impacta, es recordada o simplemente se queda inadvertida, sin puntos medios. Por ello, es importate cuidarla y hacer que vaya en consonancia con la esencia de cada quién. Para esto, desde hace unos años ha tomado cada vez más fuerza el tema del trabajo de un personal shopper, es decir, un asesor de imagen, un estilista, que aconseja a una persona e incluso, a una empresa o grupo de personas sobre los productos que debe adquirir para conseguir la imagen deseada o mejorar la que tiene.

Claramente, no se trata de encargarse del armario de una celebridad ni de estar todo el día de compras. El trabajo del personal shopper va mucho más allá. Por eso, necesita una formación específica y conocimientos sobre marcas, moda, tendencias.

Por esta razón, la personal shopper e image consultant Sofía Córdoba en su visita a Colombia para brindar asesoría en Multiplaza, habló con nosotros y nos contó sobre su trabajo, consejos y tips de moda que nunca fallan.

¿En qué momento de su vida comenzó la curiosidad por la moda?

A los 16 años, cuando organicé el primer desfile de moda en mi colegio, el fin era reunir fondos para viajar a Ecuador a un retiro espiritual.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la moda?



Desde que recuerdo, me gustaba jugar con la ropa, las texturas y las cosas de mi madre (que a propósito es muy vanidosa y muy bella), a los 15 años empecé a participar en desfiles de Diesel, Chevignon, Sisley, entre otros; a los 18 años me mudé para Bogotá y después de unos meses empecé a comercializar con moda, recuerdo que con poco presupuesto, compraba tendencias y moda que no llegaba llegaba a mi ciudad natal, Pasto; a mis 24 años trabajé como modelo de fotografía, catálogos, campañas publicitarias , televisión, entre otros.

¿Qué opinas de las tendencias y la moda?



De las tendencias, pienso que son arte, historia valiosa que se ha ido trasmitiendo década tras década, donde se plasman muchos sentimientos, contradicciones y nostalgia de la época y que cada diseñador tiene el talento de transformarla y compartirla con el mundo a través de sus propias propuestas.

De la moda, que es fantástica, generosa, porque está y permanecerá siempre aquí de todas las formas y estilos para que todos puedan hacer uso de ella y evolucionar su sello personal y porque no, adaptarla de forma natural dentro de las infinitas posibilidades que ofrecen los 7 estilos universales.

Hoy en día, ¿todo el mundo necesita los servicios de una asesora de imagen y personal shopper?

Pienso que la imagen personal siempre puede evolucionar. Pero si reconoce desde su interior que necesita ayuda, porque no le gusta salir de compras, no sabe combinar y elegir, entonces trabajar de la mano de profesionales será un ¡must have!.

¿Qué le hizo decidirse por el camino de la asesoría de moda?

Un trago y una conversación con mi esposo al poco tiempo de establecernos en Estados Unidos, recapitulando mi vida me di cuenta que llevaba más de 10 años trabajando en el mundo de la moda desde diferentes aspectos; campañas publicitarias, televisión, eventos de moda, ropa y administración de marcas; siendo honesta, nunca considere que la imagen y el gusto por la moda hacían parte de mi, siempre había considerado mi trabajo como un hobby porque realmente lo disfrutaba, me divertía y apasionaba, pero fue mi esposo quien me hizo dar cuenta que todos esos años de trabajo solo tenían un nombre y se resumían a una palabra “talento”.

Esa palabra mágica fue justo lo que confirmó y reafirmó mi amor hacia la moda y la imagen personal, llevándome a Madrid a especializarme como asesora de imagen, personal shopper y creadora de estilos. En agosto del 2013 fundé Sophisticated Personal Shopper (mi empresa). Han sido 5 años de mil satisfacciones, maravillosas experiencias y muchos estilos transformados que tomó vida en Madison y ahora ofrece sus servicios en Nueva York, Chicago, Miami, Europa y Colombia.

¿Es caro contratar una asesora de imagen y personal shopper?

Si lo ve como una inversión a futuro, no. Cuidar la imagen personal hoy en día está al alcance de todos gracias a que se adapta a las opciones y presupuesto de cada persona y proporciona beneficios duraderos para quienes deseen potenciar, desarrollar y evolucionar su imagen.

¿Hay que renovar vestuario cada temporada?



Si ha construido su armario en un 80% de básicos atemporales no. Claro que de vez en cuando es importante actualizar, remplazar o adquirir una que otra tendencia que renueve no solo nuestro armario si no también nuestra posibilidad de vernos y sentirnos actuales.

¿Qué es lo que nunca puede faltar en un fondo de armario?



Ropa con un buen fit (medida) impecable, un buen par de zapatos, tops en colores básicos, pero en diferentes cortes, texturas y estilos.

¿Cómo vestirse bien teniendo poco presupuesto?



-Establezca su propio estilo y compre únicamente las prendas que se ajuste a lo que desea proyectar.

-Invierta bien. No gaste mucho dinero en ropa, invierta en zapatos de buena calidad, carteras y mi tip estrella, adquiere un buen reloj.

-Conozca las marcas y tallas que le quedan bien a su cuerpo y compre por internet.

-Si va a invertir en ropa, que sea en prendas versátiles, prendas básicas y colores neutros como el gris, negro, blanco, beige, azul y colores tierra.

-Compre ropa que se ajuste perfectamente a su figura.

-Mantenga en orden su armario, haga un inventario de lo que tiene y necesita. Así podrá saber que prendas se repiten, se parecen y cuales tienen los mismos colores, cortes y estilos.

¿Cuáles son las prendas que no pueden faltar en el armario de cualquier mujer y por qué?

Aparte de los archiconocidos básicos, porque esa lección está más que aprendida, comparto mis esenciales:

Parka militar porque su color combina perfectamente con cualquier prenda.

Un abrigo de buena calidad porque puede lograr outfits casuales, de negocios y formales.

Piezas sastre (blazer y pantalones) hechos a la medida en colores neutros porque nunca pasaran de moda y conseguirá armar más de 10 looks con cada prenda por separado.

Cualquier prenda en animal print (zapatos, tops, cinturones, carteras, chaquetas, etc).

Un chaleco (largo o por encima de la rodilla) porque es una prenda chic y muy versátil.

Joggers en colores neutros porque son ideales para lograr looks casuales y para viajar con estilo.

Unas sandalias de fiesta metalizadas (doradas o plateadas) porque van absolutamente con todo.

Lencería de calidad especialmente un buen sostén.

Una cartera divertida y original, en colores vibrantes porque será capaz de elevar cualquier look a un siguiente nivel.

Unas gafas de sol originales, porque son ese tipo de accesorios que con poco hacen muchísimo.

¿Qué diferencia hay entre asesor de imagen y estilista de moda?



Un asesor de imagen es la persona que ayuda, guía a sus clientes y tiene como meta principal aumentar la confianza de sus clientes y potenciar al máximo su sello personal.

El estilista de moda es el creativo que comparte y colabora con todo un equipo de trabajo de editores, fotógrafos, directores para comunicar ideas, tendencias o un tema específico de moda o de productos.

¿Podrías decirme algún personaje que en su opinión vista correctamente y tenga glamour?

Olivia Palermo.

¿Cuáles son sus fuentes para documentarte y generar ideas?



Mi mayor fuente, viajar y ver lo que está pasando en las calles del mundo. Después, revistas, bloggers de moda – estilo y aplicaciones como Run Way, Matchesfashion, Vogue, entre otras.