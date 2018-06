Cierran temporalmente Maya Bay, la bahía en la que Leonardo DiCaprio grabó "La Playa"

El pasado viernes 1 de junio, uno de los sitios más populares de Tailandia, la bahía Maya Bay, ubicada en Koh Phi Phi Ley, una isla situada al sur de las islas Phi Phi, cerró sus costas a los visitantes, al menos temporalmente.

Este destino, que se hizo famoso gracias a la película "The Beach" (La Playa), protagonizada por Leonardo DiCaprio, estará cerrada hasta el 30 de septiembre de 2018, por órdenes del Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, como parte de un programa de rejuvenecimiento de cuatro meses.

De acuerdo con un comunicado de la Autoridad de Turismo de Tailandia, las lanchas no tendrán permitido entrar a la bahía frente a la playa o anclarse en la bahía de Loh Samah, ambas parte de la pequeña isla Ko Phi Phi Leh.

Thailand has temporarily closed a bay made famous by the film "The Beach" starring Leonardo DiCaprio, to give the island's coral reefs a chance to recover #tictocnews pic.twitter.com/fUJWvV8o8X

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 4, 2018