¿Planeas viajar y estás embarazada? Sigue estos consejos

Siempre escuchamos decir que no es recomendable viajar estando embarazada o que puedes hacerlo en determinados meses de gestación. Cada empresa o aerolínea impone sus normas y muchas de ellas están motivadas a evitar un posible parto durante el viaje. Pensando en nuestras seguidoras embarazadas, les dejamos estas recomendaciones, que hemos visto en el blog “Algo que recordar”, según la modalidad que escojas para viajar: ✈Avión: Ya pasaste la prueba de las semanas de gestación y compraste tu pasaje por avión, en este caso, te recomendamos usar ropa cómoda y holgada, cargar una botella de agua (es importante llevar tu provisión, así en el vuelo te den hidratación) y cada cierto tiempo dar un paseito por el pasillo. 🚗Automóvil: Si decidiste ir por carretera, te aconsejamos hacer paradas, como mínimo, cada dos horas. Sal del carro, camina, mueve brazos y piernas, bebe agua y haz pis. Luego continúa. 🚌Autobús: Evalúa bien si es un viaje corto, de un par de horas, puedes tomarlo. Sin embargo, si es un viaje largo, no se recomienda, ya que no es el espacio más cómodo ni podrás hacer las paradas necesarias. 🚊Tren: En muchos países, viajar en tren es una de las maneras más cómodas y seguras para las embarazadas, pues allí puedes pararte y caminar todo lo que desees, ir al baño e incluso hay algunos que tienen hasta cafetería. 🚲Moto: Durante el embarazo, este sistema de transporte está prohibido, al igual que las bicicletas, debido a la exposición que tiene el cuerpo y el riesgo de caída. ¡Comparte estas recomendaciones con la “barrigona” de tu familia o entre tus amigas! #vueloreservado #recomendacionesparaturistas #tipsparaviajeros #viajar #viajarembarazada #gestación #embarazo #travel #turismo

A post shared by Vuelo Reservado✈ (@vueloreservado_) on May 27, 2018 at 9:06am PDT