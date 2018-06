Modelo perdió una pierna en un choque y ahora es una celebridad de las redes

É tão surreal a sensação de entrar no site da Glamour e dar de cara com meu texto lá 💖! Acho que nem nos meus maiores sonhos eu me imaginei como colunista de lá! É muito bom saber que tenho um lugarzinho além daqui pra falar com vocês, compartilhar com pouquinho das minhas experiências, de coisas que acredito.. e eu quis fazer esse espacinho pra gente! Nesse meu segundo texto, escolhi 10 mulheres fortes, incríveis e que me inspiram muito, pra vocês seguirem já é se inspirarem também! Porque a gente precisa de REPRESENTATIVIDADE! Quem aí já leu? Me contem o que acharam? O link tá ali em cima na minha bio! Ps: vou amar receber sugestões de vocês sobre assuntos que vocês queiram ver por lá! ✨💛

