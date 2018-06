Estos alimentos mejoran el sabor de tu vagina

Y como ya hablé en un post anterior sobre el sabor del semen, no crean que me olvidé de mis amigas Las Vaginas. La forma en que la vagina sabe y huele a algo, está directamente conectado a su equilibrio de pH. Las vaginas sanas tienen un pH naturalmente ácido, así como una serie de bacterias saludables que evitan las infecciones. A veces, las vaginas pueden tener un sabor o un olor casi metálico debido a sus altos niveles de acidez. El olor y el gusto vaginal de las mujeres varían pero hay cosas que puedes hacer para evitar el mal sabor y otras para hacer que sepa mejor. Deja de fumar: Fumar le da a tu vulva un aliento a cenicero. Por lo tanto, si eres fumadora, se alterará el sabor de tu vagina debido a los productos químicos que estás inhalando en tus pulmones ya que se filtran en el torrente sanguíneo. Menos alcohol: el alcohol ayuda a desinhibirse, pero alteran el PH de tu vagina. Regula las especias de tus alimentos: las especias como la cebolla y el ajo, alteran el sabor de tus secreciones vaginales debido al desbalance del PH. Come más frutas sobre todo piña: Tomar jugo de piña y comer esta fruta hará que el sabor sea mucho más dulce. Despídete de los espárragos y el brócoli: ¿Haz notado que cuando vas a hacer pipí después de comer estos alimentos tiene un olor extraño? Pues afectan de la misma forma tu vagina. Toma mucha agua: Beber mucha agua durante el día limpia tu sistema, lo que significa que básicamente ayuda a limpiar tu vagina. Se deshace de las bacterias, ayuda a la prevención de infecciones, olores y sabores extraños. Come más yogurt: El yogurt está lleno de bacterias buenas que tu vagina necesita para funcionar perfectamente y no tener problemas de salud ya que ayuda a prevenir infecciones y mantiene tu pH equilibrado. Chicas sigan mis consejos, miren que es desagradable para un hombre acercarse por allí abajo y encontrarse con un olor a sardinita. Feliz comienzo de semana. #vaginas #mujeres #sabor #salud #sexooral #lunes #phvaginal #olorvaginal #secrecionvaginal

