Especialistas hablan sobre los riesgos de teñirse el pelo durante el embarazo

¿Puede teñirme el pelo si estoy embarazada? La pregunta salta a la vista de las madres primerizas, de hecho muchas mujeres lo dan por hecho y no se tiñen el cabello durante los nueve meses que dura el embarazo. Pero muchas embarazadas no toleran pasar tanto tiempo sin hacerse retoques en el cabello y cambiar de look.

La doctora Susej Fernández afirma que teñirse el cabello durante el embarazo es un tema es muy debatido, pero hay muy poca información científica al respecto.

“No hay información científica cien por ciento concluyente, pero lo que hay en la Organización de Servicios de Información Teratológica sugiere que es seguro aplicarse tintes después del primer trimestre, es decir, a partir del tercer mes, porque ya ha pasado esa etapa crítica en la que tu bebé es tan vulnerable, por otra parte refieren que el porcentaje de químicos que se pueden absorber por la piel es mínimo”.

Fernández recomienda buscar alternativas naturales y sin amoniaco. “Puedes hacerte mechitas o reflejitos en los que no está en contacto el producto con tu piel y recuerda que lo más importante de todo es que te sientas bien. Cuando te mires al espejo te guste lo que ves. Porque el cómo nos vemos repercute en el cómo nos sentimos. Y sobre todo sentirnos seguras por dentro y por fuera en esta primera etapa de la maternidad”.

Nueva Mujer conversó con la ginecóloga Silvia Medina Suppo (@silviamsuppo), quien aseguró que las mujeres embarazadas pueden teñirse el cabello.

“Si pueden teñirse el cabello durante el embarazo, incluso con tintes que contengan amoníaco o cualquier producto que contenga este ingrediente. Por una o dos veces que lo haga durante el embarazo independientemente del trimestre no va a pasar absolutamente nada”.

Por su parte, la estilista Rossy Semprún (@miestilistayyo) comentó a Nueva Mujer que siempre es bueno tomar precaución al momento de aplicar un producto durante el embarazo, por lo que recomienda:

A la hora de teñir el cabello procura hacerlo en espacios abiertos pues estando embarazada estas más sensible a los olores.

Realiza una previa prueba de sensibilidad al producto un día antes en el área del brazo para evitar cualquier alergia mayor.

Toma siempre en cuenta que toda precaución es necesaria para la salud del bebé y de su mamá.

Te recomendamos en video: