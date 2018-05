5 cosas en las que debes enfocarte cuando eres soltera

Apreciar la soltería puede ser tan difícil como tratar de ver en la oscuridad de un bosque. A veces pareciera que simplemente no puede suceder, especialmente cuando siempre has tenido pareja (o no). La soltería no es lo tuyo pero en el fondo, sabes que es una lógica extraña de la que deberías desprenderte.

Entonces, en lugar de castigarte por querer una relación y no tenerla, concéntrate en aprovechar el tiempo que tienes para ti. Esto te ayudará a estar 100% lista para el momento en que encuentres a tu persona especial y lo recibas con el mismo amor que te tienes a ti misma. De igual forma, te ayudará a ser paciente y a entender que no necesitas de nadie para estar completa.

Esto es en lo que debes enfocarte mientras estás soltera para ser la mejor versión de ti.

Aprende a ser egoísta

Acostúmbrate a ponerte primero ahora, porque cuando estás en una relación, das tanto que te olvidas de ti. No se trata de convertirte en una mala persona, sino de que ante todo te preguntes "¿qué es lo que quiero?". Cuando estás en una relación seria y comprometida con alguien, tienes que pedir no solo lo que tú quieres, sino que también debes considerar las opiniones, deseos y necesidades del otro. Claro, tiene que ser recíproco; en eso se basan las buenas relaciones. Entonces, cuando no estás en una relación, aprovecha. Esto es pura LIBERTAD para ti.

Enfócate en tu carrera

Concéntrate en las oportunidades en sus manos: las oportunidades de trabajar, ganar y crecer. Piensa en ti y tu trabajo como dos personas en una relación. Hacemos esfuerzos, actuamos bien, damos tiempo y nos volvemos dedicados. A cambio, nuestros trabajos nos dan recompensas económicas y autoestima. Nuestras profesiones pueden darnos la satisfacción que necesitamos para trabajar duro y esforzarnos. Y las relaciones no pueden garantizar eso.

Reencuéntrate con tus pasiones y busca nuevos pasatiempos

Intenta pensar en tus objetivos. Tal vez, es mejor empezar a trabajar en ellos que obsesionarse por tener (o no tener) una relación. Tal vez sea hora de que vea más obras de teatro o comiences a forjar tu primer negocio o quizá escribas un libro. ¡Hay tantas posibilidades! Tal vez la emoción que estás buscando en una relación se puede encontrar en el logro no de una persona, sino de un objetivo personal. Además debes buscar mantenerte ocupada con actividades que no puedes hacer con una pareja y que son geniales para hacerlas sola. Puedes probar nuevas tendencias y aprender cosas que jamás pensaste.

Trabaja en tus amistades.

Perder o descuidar amistades es uno de los efectos secundarios negativos de las relaciones. La tensión es inevitable cuando introduces una pareja en tu grupo de amigos. No es que todos tte odien de repente solo porque tienes a otra persona importante y tampoco es porque comiences a odiar a tus amigos pero es posible que tu tiempo se reduzca a la mitad y que dejes de hacer muchas cosas con ellos por estar con tu pareja. Ahora que estás soltera es momento de recuperar o reubicar tu vida social Esto tampoco significa que ahora te olvidarás de las citas por ver a tus amigos, porque quizá ellos también tengan sus propias relaciones, pero al menos ahora estarás disponible cuando hagan planes o bien si eso no fue problema antes, piensa que ahora tendrás la oportunidad de reconectar con ellos sin tener que estar pensando en incluir a tu pareja para que se sienta cómoda.

Piensa en lo que te gustaría cambiar.

Dale un vistazo a tu vida y piensa en lo que le gustaría cambiar. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Has estado planeando volver a la escuela? ¿Estás lista para hacer ese viaje que siempre dijiste que tomarías? Ahora es el momento. Es mejor cambiar tu vida antes de comenzar a salir en serio con alguien, porque cuando eso suceda, siempre querrás tenerlos en cuenta y volverás al ciclo de hacer a un lado tus propias metas para compartirlas y acoplarte a otras.

Te recomendamos en video