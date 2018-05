10 pequeños recordatorios diarios para la que ha sufrido una decepción amorosa

Te duele y no está mal aceptarlo. Algo dentro de ti está roto ahora mismo y sé lo difícil que es pretender que las partes más profundas de tu ser no se están desmoronando. Todo parece estar mal pero aunque en este momento te sientas atrapada sin salida, debes saber que debes recordar que estarás bien. Hay algo dentro de ti que puede llevar el dolor desgarrador y convertirlo en magnificencia, sólo es cuestión de que lo tengas presente.

Si estás pasando por una infidelidad, una ruptura repentina o cualquier tipo de decepción amorosa, estas son 7 cosas importantes que debes recordarte todos los días.

1. ¿Por qué querrías estar con alguien que no puede ver lo valiosa que eres y que apague tu luz interna? El universo te está guiando lejos de alguien que no es lo suficientemente bueno para ti..

2. Ahora tienes todo este tiempo para permitirte llevar a cabo tus proyectos, pasatiempos y sueños. (¿Recuerdas todo lo que pusiste en pausa por estar con esa persona?)

3. Es hora de enfocarte en ti. Date todo el amor que le diste a alguien que no se lo merecía.

4. Recuerda que hay cosas mucho mejores por delante que lo que dejas atrás. Realmente, no te enganches con el pasado. No es sano y no te deja avanzar.

5. Habrá días en que te sientas triste, enojada y herida. Está bien. Sanar toma tiempo pero si eres paciente, cuando menos lo esperes habrás superado a esa persona que te hizo mal

6. Los recuerdos duelen, pero tuviste recuerdos en tu vida antes de esa persona, con otras personas y en otros momentos. Tendrás recuerdos después y un día olvidarás que esa persona existe. Lo que hayas tenido en ese tiempo, pasará a ser una lección-recuerdo.

7. Eres un ser humano extraordinario. Nunca te conformes con la mediocridad.

8. Si te fue infiel, no eres ciega o estúpida por no ver todas las mentiras. Creías en alguien a quien amabas. No es culpa tuya que hayan abusado de esa confianza.

9. No descuides tu persona. Cuida tu cuerpo, hidrátate, come y duerme lo suficiente. Sé que esto duele, pero no te lastimes porque alguien fue capaz de romperte el corazón.

10. No busques amor porque sí. El amor te encontrará cuando sea el momento. Toma lo ocurrido como una lección de lo que no mereces y recuerda que nunca debes pasar por alto cosas que te hacen mal dentro de una relación.

Te recomendamos en video