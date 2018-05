Siete hábitos sencillos para bajar de peso para siempre

¿Eres de las personas que sentir hambre le da remordimiento? Baja el estrés y aprende a buscar alternativas saludables a una situación normal en la vida de toda persona.

La nutricionista Adriana Puente @balanceandolavida explica que el hambre es un tema un poco complejo. “Queremos siempre controlar el hambre y resulta que no nos damos cuenta que no hay nada malo en sentir hambre, al contrario, es algo normal y saludable. El problema es cuando tenemos hambre todo el tiempo o comemos lo suficiente y seguimos sintiendo hambre”.

Con el propósito de aprender a manejar la situación, mantenerte saludable y tranquila, la nutricionista propone tips básicos para controlar el hambre de manera saludable y así poder lograr tus objetivos:

La grasa es uno de los nutrientes que da mayor sensación de saciedad, se deben buscar las saludables, por ejemplo las incluidas en los aguacates, nueces, semillas, aceite de olive extra virgen.

La proteína es otro macronutriente que promueve mayor sensación de saciedad, en este caso son proteína animal o vegetal, esto debido a que el vaciado gástrico es más lento cuando la consumimos. Además no ayuda a mantener los niveles de glucosa estables.

La sed se confunde a veces con el hambre. No podrás satisfacer el hambre verdadera bebiendo agua, obviamente. Tienes que conocer tu cuerpo y saber qué es lo que te pide. Beber agua puede contribuir a un plan de pérdida de peso saludable.

Las dietas restrictivas son lo peor que puedes hacer contra el hambre, lo único que ocasionaran es que quieras comer más y pueden generar que acabes con un desorden de alimentación. No dejes de comer porque está comprobado que no es el camino para perder peso.

Si no duermes bien en la noche podrías causar desequilibrios hormonales que podrían hacerte sentir hambriento cuando realmente no necesitas comer. Las hormonas del apetito leptina y grelina se fabrican predominantemente durante el sueño, lo que significa que las personas tienen un menor sentido de saciedad si no duermen lo suficiente.

La fibra es también clave para el control del hambre, pues nos ayuda a tener mayor saciedad, es por eso importante consumir muchas frutas y verduras.

La azúcar es adictiva. Entre menos alimentos sin azúcar comamos, mejor. Además, al mantener nuestros niveles de glucosa estables nuestro apetito también se regulará.

Como verás una buena cantidad de recomendaciones que poniéndolas en práctica poco a poco podrás transformar tu vida con salud y bienestar emocional.

Te recomendamos en video: