La inspiradora respuesta de Miss Guerrero a quienes la critican por "trabajar de mesera"

El nombre de Lupita Valero quizá aún es desconocido para muchos, sine embargo, esta chica originaria y representante del estado de Guerrero, ha dejado boquiabierto a los seguidores del concurso de belleza 'Mexicana Universal', programa transmitido por TV Azteca. y es que tras ser discriminada "por su origen humilde".

Las críticas hacia la modelo fueron por su estado socioeconómico y por su trabajo de mesera. La "humillación" que estaba sufriendo a sus espaldas pasó a la pantalla luego de que uno de los jueces lo hiciera público. uno de los jueces de Mexicana Universal le hizo la pregunta en vivo:

“Sí, me han humillado, me han dicho malas palabras, se han creído superiores a mí por ofrecer un servicio, pero por este oficio pude pagar mi carrera universitaria (…) Sí he sufrido discriminación por ser mesera, por dedicarme a un oficio que me ha enseñado hacer respetuosa, que me ha enseñado hacer tolerante y que me ha sacado ese lado servicial que todos los humanos debemos de tener, me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superior a mí por ofrecerles un servicio", dijo la modelo.