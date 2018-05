¿Puedo quedar embarazada con la mestruación? Develamos este y otros mitos del período

MITOS FALSOS DE LA MENSTRUACIÓN . Algunas personas piensan que ducharse es malo durante la menstruación y eso es FALSO es bueno mantener ciertos hábitos de limpieza durante el período. . No puedes quedar embarazada durante la menstruación y eso es FALSO los espermatozoides pueden vivir durante varios días, algunos ciclos son irregulares, hay un riesgo si bien es mínimo de quedar embarazada durante la menstruación. . La idea de no poder hacer ejercicio en esos días es FALSA hacer ejercicio libera endorfinas y puede ser un analgésico que alivie los dolores relacionados a la menstruación. . No puedes nadar con el período FALSO al sumergirse en agua fría los vasos sanguíneos se contraen por lo que disminuye el sangrado. La copa menstrual, los tampones o las esponjas menstruales pueden ayudar. . Todos los ciclos menstruales son iguales FALSO lo habitual es que el ciclo dure 28-32 días pero un porcentaje significativo se sale de esa generalidad. . Y tú, ¿conoces algún otro mito? ( desconozco de quién es la ilustración, me encantó)

