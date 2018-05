Ahora podrás ocultar publicaciones de personas molestas en Instagram sin dejar de seguirlos

Gracias a una función que se lanzará en las próximas semanas, los usuarios de Instagram pronto podrán silenciar las publicaciones de alguien sin seguir realmente su cuenta.

Aunque la aplicación ya había permitido silenciar las historias de alguien, esta nueva modificación permitirá eliminar completamente las fotos y videos de alguien de su feed sin que este se entere, evitando malos entendidos o sentimientos dañados.

Esta es sin duda una función muy útil para aquellos que odian ver publicación tras publicación de una persona o bien para aquellos que los les gusta ver ciertas publicaciones pero no quieren eliminar a la persona de su lista de seguidos.

Una vez que la función esté disponible en tu aplicación, todo lo que tendrás que hacer es tocar los tres puntos en la parte superior de una publicación o en el silencio de perfil de alguien, y aparecerá la opción de silenciar solo sus publicaciones, solo sus historias o ambos.

#Instagram now lets you mute accounts without unfollowing them 👇 pic.twitter.com/tVzI9Ubsqk

— Larry Kim (@larrykim) May 22, 2018