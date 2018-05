Tres consecuencias que el alcohol ocasiona en tu peso sin darte cuenta

✨Si estás trabajando en algún tipo de objetivo físico o de salud, beber alcohol puede estar impidiendo que alcances lo que quieres.🍸 Una bebida aquí y allá puede no tener mayores implicaciones, pero beber regularmente puede hacerlo.🍻 El alcohol es nada más que calorías vacías que no hacen nada por la saciedad, es algo que el cuerpo busca eliminar lo antes posible. Para hacerlo, se detiene la digestión de otras macros, como la grasa y los carbohidratos, lo que facilita su almacenamiento en forma de grasa. El alcohol aumenta el apetito y los antojos, mientras que al mismo tiempo disminuye las inhibiciones en torno a los alimentos. Beber con frecuencia puede afectar el rendimiento y la recuperación del ejercicio, lo que significa que no podrás entrenar tan fuerte o posiblemente con tanta frecuencia, lo que puede afectar tu índice de fuerza y ​​ganancia muscular. La salud de las hormonas y del intestino no se habla tanto como debería, pero es extremadamente importante. El alcohol puede dañar el revestimiento del intestino e interrumpir la flora intestinal, lo que perjudicará la quema de grasa y la forma en que el cuerpo digiere los alimentos. También puede interferir con los niveles de hormonas que desarrollan los músculos y queman grasa. Dormir lo suficiente es crucial para optimizar la salud y lograr un físico deseable. Pero el alcohol interrumpe la calidad del sueño, especialmente el sueño REM, que es cuando el cuerpo hace la mayor parte del trabajo reparando y regenerando su cuerpo. No dormir lo suficiente aumentará el hambre y los antojos. El consumo de alcohol por lo tanto debe ser con moderación. Depende de ti decidir qué ocasiones valen la pena para consumir alcohol y planearlas con anticipación. De esta forma podrás mantener el estado físico intacto. También es importante escoger la bebida con cuidado, evitar cocktails altos en azucares. #LinaNoriega Nutricion #Barranquilla #Nutricionista #vidasaludable #alcohol #alimentacionsaludable #viernes #Colombia #salud

