Ocho síntomas que advierten la llegada de la menopausia

Con la menopausia cesa el período menstrual de la mujer. Es posible que algunas mujeres no tengan ningún otro síntoma. Al acercarse la menopausia, es posible que sienta lo siguiente: – Cambios en su período menstrual, como variaciones en el flujo menstrual o el intervalo entre períodos menstruales. – Sensaciones repentinas de calor (“sofocos o calores”) en la cara, el cuello y el pecho. – Sudores nocturnos que pueden dar lugar a problemas para dormir y sentirse cansada, estresada o tensa. – Cambios vaginales, como sequedad en la vagina y tejido vaginal que se vuelve más delgado, además de dolor durante las relaciones sexuales. – Pérdida de calcio en los huesos, lo que puede reducir su estatura y causar fracturas de los huesos (osteoporosis). – #menopausia #venezuela #mujer #salud

