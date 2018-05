Comer ensaladas podría estarte engordando

Existen varios hábitos que realizamos sin darnos cuenta de podrían ser los culpables de nuestro aumento de peso. Aunque pueden parecer inofensivas, estas costumbres pueden hacernos ganar varios kilos aun si procuramos cuidarnos y ejercitarnos regularmente. A continuación te decimos cuales son.

Te recomendamos la siguiente nota: Cejas más pobladas en solo tres minutos

Comer cualquier tipo de ensaladas

Al pensar en ensaladas inmediatamente pensamos en una comida baja en calorías, ligera y saludable, pero esto no siempre es así. Las ensaladas con aderezos pueden hacernos ingerir más calorías de las que esperamos, es mejor consumirlas con vinagre, también se deben evitar los quesos grasos y procura cambiar el tocino por tufu, salmón, pavo, atún o pollo asado.

No desayunar proteínas

Es importante que en el desayuno se incluya alguna proteína como huevo, también se deben incluir grasas saludables como frutos secos o aguacate, esto disminuirá el hambre en el día hasta tu siguiente comida.

Lecha de soya

La leche de soya, almendras o arroz pueden contener espesantes que causan inflamación, azucares refinados y vitaminas sintéticas, así que lo mejor es que si tu no preparas tu propia leche revises con cuidado los ingredientes en los productos que consumes.

Falta de sueño

La falta de sueño puede interferir con las hormonas que controlan nuestro peso lo que alenta nuestro metabolismo y nos hace subir de peso.

Comer poco

No significa que debas comer grandes cantidades, si no lo suficiente, por que cuando comenzamos a comer menos de lo que nos corresponde el cuerpo lo interpreta como que nos encontramos en una situación de carencia e intenta absorber al máximo el alimento que le damos además de que comienza a ahorrar energía y acumulamos todo lo que no estamos gastando.

Cenar tarde

Cenar tarde puede hacerte ganar peso, lo mejor es cenar tres horas antes de irte a la cama para que permitas a tu organismo hacer digestión.

Te recomendamos en video: