Las 5 almas gemelas que conocerás y cambiarán tu vida

Seas una romántica o no, todas tenemos una idea de alma gemela. Estas almas no sólo se tratan de un interés romántico, ni de parejas sexuales, sino de alguien con quien tenemos una conexión tan profunda y significativa que impacta nuestras vidas de algún modo u otro.

Pero mientras algunas de ellas son pasajeras o para siempre, todas tienen su importancia en nuestro paso por la vida.

El mejor amigo

Esta es quizá la más fácil de encontrar. A veces conectamos con una persona y hacemos click automáticamente. A partir de ese momento es como si se conocieran de toda la vida. Esta persona es en la primera en quien confías, de la que sabes todo y a la que le cuentas tus secretos más oscuros. Pueden pasar días completos juntos sin aburrirse o dejar de verse un tiempo y volver a juntarse como si nada. Este tipo de alma gemela nunca te va a juzgar pero sí te dirá cuando estás haciendo algo que te hace mal. Estará en las buenas y en las malas.

El completo extraño

Este es siempre un encuentro muy breve con alguien que no conoces. Tal vez fue quien estuvo sentado junto a ti en el autobús durante un viaje en carretera, o quizá estuvo en la fiesta a la que fuiste el fin de semana pasado; tal vez sólo cruzaron miradas por accidente en el supermercado entre un pasillo y otro. Lo cierto es que bastó solo un breve encuentro para que sientas que lo conoces aunque no tengas idea de quién es. Esta persona te da la sensación más extraña, incluso como si se tratase algo místico. Así que si crees en vidas pasadas, es porque reconoces a este sujeto como alguien proveniente de tu pasado. Sabes en el fondo de tu alma que el encuentro significó algo a pesar de que nunca lo vuelves a ver.

La bola de demolición

Usualmente se trata de alguien que entra a nuestra vida para darnos una buena sacudida, desafiarnos y hacernos cuestionar todo lo que dábamos por hecho. Este tipo de alma gemela entra en tu vida cuando necesitas un cambio. Cuando conozcas a tu alma gemela de demolición, se sentirá como una ráfaga de amor y pasión. Te darán una nueva perspectiva y te harán pensar en tu vida y tus planes. Eventualmente, tu alma gemela de demolición se irá pero habrás aprendido mucho sobre ti mismo a través de la relación. Ya no tendrás miedo de salir de tu zona de confort o perseguir sus objetivos.

El amante

No te dejes confundir por su nombre, pues no será tu gran amor, ni se quedará en tu vida para siempre. Podría ser tu primer amor, una aventura o simplemente alguien con quien tuviste una relación abierta o no convencional. Su propósito no es enseñarnos sobre las relaciones entre pareja sino sobre la relación contigo misma. Por eso, aunque no funcione entre ustedes a menudo se mantienen buenos términos, e incluso pueden llegar a ser grandes amigos, pues esa conexión entre ustedes dura para toda la vida.

El amor verdadero

Muchas sueñan con este tipo de alma gemela, y si tienen suerte la encontrarán. Abarcan todo lo anterior: la familiaridad, la sensación de haberlos conocido durante toda una vida momentos después de conocerlos, el intenso vínculo y conexión que nunca se va, la profunda amistad y el amor extraordinario, encantado y profundamente arraigado. Cuando hablan, ríen o bailan, sientes una poderosa sensación de haber estado así con él antes. Un lazo intenso los une y la conexión nunca desaparece: una profunda amistad con un amor extraordinario completamente auténtico.

