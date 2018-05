4 bebidas que te ayudarán a bajar de peso mientras duermes

No hay nada mejor que hacer ejercicio para bajar de peso, pero seamos honestas, no siempre se puede seguir una rutina al pie de la letra y no siempre ha tiempo para ello. Lo ideal sería poder deshacernos de la pancita y los gorditos con tan sólo pedirle a un genio de la botella ¿o no?

Pero como no existe nada mágico que cumpla ese deseo, hay que buscar remedios y te sorprenderá saber que la solución está en algunas bebidas que encuentras en el frigorífico o la alacena. En realidad, es una combinación de líquido y sueño que hace que tu metabolismo se acelere y por eso bajes de peso.

Y es que de acuerdo con expertos del NYU Langone Medical Center, la falta de sueño está íntimamente ligada al aumento de peso, los niveles de hormonas asimétricas y los problemas de insulina en el azúcar en la sangre al día siguiente y lo último que tomamos antes de ir a la cama, influye en nuestro metabolismo. Aquí te presentamos cuatro bebidas que debes probar antes de dormir si estás buscando perder peso. OJO: ante todo, recuerda que siempre debes consultar a un especialista para que te adapte una dieta adecuada, según tus necesidades.

Té de manzanilla

Una taza caliente de este té inductor del sueño aumenta los niveles de glicina de su cuerpo, un neurotransmisor que relaja los nervios y actúa como un sedante suave. Otro rasgo genial de la manzanilla: aumenta la temperatura corporal central para que el sistema responda enfriándose drásticamente, adormeciéndolo. Además, la manzanilla se ha relacionado con el control de la glucosa y la pérdida de peso. Sólo asegúrate de que no contenga cafeína y sobretodo que no diga "té adelgazante" ya que estos no son naturales.

Jugo de toronja

El azúcar es el enemigo público número uno de tu organismo y que es uno de los principales factores en la obesidad, diabetes e incluso cardiopatías. Por ello, los jugos no parecerían una buena opción antes de dormir ya que estos contienen demasiada azúcar. Sin embargo, un estudio reciente de Cell Reports encontró que el consumo moderado de carbohidratos simples (como el jugo) puede ayudar a regular la secreción de insulina. La secreción adecuada de insulina mantiene los ritmos circadianos (también conocido como su ciclo de sueño y vigilia), asegurando que obtendrás el descanso que es esencial para perder peso. Además, la toronja es baja en calorías (una pieza mediana tiene solo 82 calorías) y alta en vitamina C y potasio, por lo que es un alimento ganador. Por lo tanto, toma un vaso pequeño de jugo de toronja sin azúcares antes de ir a la cama. Lo ideal es que lo exprimas directamente de la fruta.

Kéfir

Esta es una bebida rica en probióticos hecha de leche fermentada. Funciona en tu intestino para aumentar los niveles de bacterias saludables que ayuda a la digestión y la absorción de vitaminas y minerales. La bebida de yogur también ayuda a mejorar su sueño y mejorar su rendimiento de ejercicio así que no dudes en tomar un vaso antes de dormir.

Agua caliente y limón

El limón es rico en antioxidantes, en minerales y en ácido cítrico. Gracias a su alto contenido de vitamina C, este cítrico favorece la secreción de la hormona noradrenalina, que ayuda a quemar las grasas al mismo tiempo de que tiene propiedades diuréticas, importantes para limpiar los riñones y el hígado. El limón también es rico en fibras alimentarias, especialmente en pectina que prolonga la sensación de saciedad. Es el mejor alimento natural que permite descomponer las grasas, mejorar la digestión y de esta manera perder peso. La combinación de agua caliente y limón es una bebida popular e ideal para comenzar el día pero también para beber por la noche, ya que tiene importantes ventajas.

