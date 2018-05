¿Cuánto debe durar una menstruación normal? Especialista lo cuenta en Nueva Mujer

Una vez al mes las mujeres reciben la visita del período menstrual. La ginecóloga Maryory Gómez (@ginecoestetica) explica que en el período de sangrado se presentan alteraciones en el cuerpo de la mujer y que están vinculados al ciclo menstrual, que no es solo la aparición de la menstruación, sino que también se cuentan los días que van de una menstruación a otra.

“Debemos conocer lo que es un ciclo menstrual normal para poder identificar si hay algún problema o alteración. Consideramos que la menstruación debe durar de 3 a 7 días, que los días que deben pasar de una menstruación a otra debe ser de 28 días (promedio)contando desde el primer día de la menstruación, no debe ser ni menos de 21 días ni mayor a 35 días. Puede ocurrir que se presente otro patrón que no sea el descrito anteriormente y además acompañarse del síndrome premenstrual (SPM) o de dolor que aparece durante la menstruación (dismenorrea)”.

Existen mujeres que presentan sangrados abundantes, otras con color intenso o tipo marrón, así como a quienes le duran mucho tiempo y a otras poco, lo importante es que cada mujer se conozca y cuente con el acompañamiento médico adecuado para mantenerse saludable aún cuando se tenga el período menstrual a fin de estar claros cuando se pasa de un proceso normal a una situación de cuidado.

Para conocer los límite entre los períodos normales y peligrosos Nueva Mujer conversó con la ginecóloga y obstetra Silvia Medina Suppo (@silviasuppo) sobre los ciclos menstruales.

Medina define la menstruación o regla como el sangrado genital fisiológico mensual que ocurre en todas las mujeres durante la edad reproductiva, es decir, entre los 10 y 48 años. Se describe como la descamación de la capa interna del útero conocida como endometrio, esta capa todos los meses se prepara aumentando tanto en la cantidad como el tamaño de su células con el único objetivo de que un huevo o cigoto se implante en el, de no ocurrir el embarazo esta capa se descama en forma de menstruación.

La especialista precisa que la característica principal de este sangrado es que se presenta periódicamente una vez al mes. El ciclo menstrual puede ser tan corto como cada 21 días o tan largo como cada 35 días.

En cuanto a los días de duración la experta detalla que van en promedio entre tres y siete días y la cantidad de sangre expulsada varía entre 40 y 60 ml. Este sangrado está compuesto de tejido endometrial y por supuesto sangre que sale de la vagina con un olor característico, no fétido en cada mujer.

Con respecto a la presencia de coágulos (que no es cúmulo de sangre per se, sino conglomerado de célula y tejido descamado) La sangre menstrual es la única que no coagula, esto no implica ningún tipo de patología.

Y con respecto al sangrado, si dura más de 7 días, la cantidad de sangre expulsada es más de 60 ml u otra característica que se salga del promedio es cuando se puede catalogar como patológica.

Además del sangrado, la ginecóloga explica que existen otros síntomas que pueden acompañar el período menstrual, como son dolor abdominal o pélvico, dolor en la espalda baja, aumento de volumen e hipersensibilidad mamaria, irritabilidad, cambios de humor, dolor de cabeza y cansancio.

“Todos estos son síntomas fisiológicos. Cuando estos síntomas y signos se presentan antes de la aparición del sangrado, incluso con intensidad exagerada y con distorsión de lo fisiológico anteriormente descrito se está ante la presencia del síndrome premenstrual el cual conlleva a tratamiento médico desde días antes del sangrado que en líneas generales incluye ante.

“Siempre es importante no establecer comparaciones con el ciclo menstrual de otras mujeres porque el patrón de aparición y comportamiento es particular en cada una de ellas. Y c por supuesto consultar al ginecólogo para una importante evaluación es importante tomarlo en cuenta”.

Con información de Mariana Tello

