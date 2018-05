La grasa adelgaza, te decimos cómo debes consumirla

Ese es el título del LIVE que acabo de terminar junto a mi amiga @soysaludable, y que rompió todos los récords! ¿Y saben por qué? Por qué ya las ustedes están comenzando a entender que perder el miedo a la grasa, es importantísimo a la hora de mejorar la salud… Y EL PESO! . Si señores, aunque a muchos aún les haga cortocircuito, la grasa adelgaza. ¿Por qué? ¿Como? Muy sencillo: la grasa aporta saciedad, y la experiencia clínica es abrumadora al demostrar que cuando consumimos grasas, nuestro apetito va disminuyendo. En las últimas décadas, nos hemos preocupado demasiado de las calorías, y después de años y años contando calorías, estamos más gordos y más enfermos que antes. ¿Conclusión? Lo importante no son las calorías, sino la saciedad. Nuestros abuelos no contaban calorías y no tenían problemas de peso, porque comían comida real, repleta de grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? LAS QUE LA NATURALEZA PROVEE, y que llevan siglos en nuestra alimentación, y que son fuente de materiales para que nuestro cuerpo forme membranas celulares, hormonas, y otras funciones bioquímicas fundamentales. La comida ultraprocesada rica en azúcares y harinas refinadas que inunda nuestros supermercados es más rica al paladar (de eso se encargan exactamente sus fabricantes) pero más pobre para nuestro cuerpo. Y lo más importante… no sacia. Un tazón de leche desnatada con cereales, quizá tenga menos calorías que dos huevos con aguacate y @nutribacon, pero en el primer caso, tendrás hambre de nuevo poco tiempo después, mientras que en el segundo llegarás al almuerzo sin problema, y te sentirás con mucha más energía durante la mañana. Al final del día habrás comido menos, y eso te ayudará a adelgazar. Cuando comes comida de verdad, tú cuerpo va contando las calorías por ti, y te dice “basta” cuando debes parar, sin que andes contando nada. Son mecanismos mediados por hormonas como la leptina o la grelina que llevan siglos funcionando a la perfección. Confía en ellos, y verás que tanto tú Salud como tú peso, vuelven al lugar de donde nunca debieron haberse movido. . #Salud! #Nutrillermo #Soysaludable #comegrasayadelgaza #Nutricion #Nutrition #Fat #grasa

A post shared by Guillermo Rodríguez Navarrete (@nutrillermo) on May 7, 2018 at 8:11pm PDT