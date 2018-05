Así puedes nutrir tu mente y tu cuerpo

La Nutrición Consciente no está solo enfocada en saber escoger conscientemente tu alimento, sino que también se refleja en los síntomas y que puedas descubrir la causa de tu desbalance tanto a nivel físico como emocional.

Quiero compartir contigo una frase que utilizo a menudo "No existe verdad absoluta", sino que tu verdad dependerá del estilo de vida que desees llevar y de cuál de los distintos métodos que has escuchado cae dentro de tus expectativas de vida, de como sentirte bien, pleno y saludable. Para lograrlo quiero compartirte un concepto que enseño, dentro del tema de los hábitos, para poder comenzar un estilo de vida saludable.

El estilo de vida que lleves debe de cumplir con lo que yo llamo el "trío perfecto" para escoger una alternativa saludable que te permita estar bien, pleno y saludable, incorporando estas tres frases a tu diario vivir.

Que sea una alternativa saludable

Que te haga sentir feliz

Que tenga propósito en tu día y en tu vida

Un ejemplo de esto sería, te traen una deliciosa dona a tu escritorio y tú como ya sabes estas 3 frases te haces la pregunta: ¿es una alternativa saludable? Tu contestación será NO. ¿Me hace sentir feliz? Tu contestación probablemente será SI, pero ¿tiene algún propósito en tu día y en tu vida? Puedes contestar si o tal vez no, pero si te das cuenta debes contestar si en las tres preguntas. Si al menos hay un no, no es el alimento para ti. Lo mismo sucede con alternativas saludables. Si no te hace feliz comer un plato de pechuga con espinaca, no lo incluyas. De esto se trata la Nutrición Consciente. Si ese estilo, esa alimentación no cumple con estas tres frases, lo que estás escogiendo no es para ti ni para lograr esa meta en salud ni para llevar una vida y una nutrición consiente adecuada para tu bienestar.

Es importante que tengas en cuenta que el proceso de como trabaja el cuerpo varía de persona en persona y por lo tanto así será tu alimentación y modo de ejercitarte. Una nutrición consciente y un estilo de vida saludable te permite construir y reconstruir la salud con bases sólidas y así tener un balance.

Hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta además de mis tres frases que permiten obtener un balance tanto a nivel físico como emocional estos lo son:

Tu modo de alimentarte Tu balance hormonal Tu digestión La desintoxicación Tu nivel emocional

La meta de la nutrición consciente es restaurar la salud del cuerpo para lograr el equilibrio y la armonía que siempre debes disfrutar. Como te hablé al comienzo, para lograrlo debes de buscar ese estilo de vida que complete las tres frases que expongo más arriba. La alimentación es algo que se disfruta, nunca debe ser sufrida, pero debes tener en cuenta que hay varias cosas que hay que quitar de nuestro diario para sentirnos bien.

¿Cómo estableces una alimentación consciente?

Una buena alimentación va más allá de solo darte la energía que necesitas para funcionar en tu diario vivir, sino que te brinda todos los nutrientes que construyen y regeneran los tejidos, los huesos, los músculos, la grasa y la sangre.

Por lo tanto para poder obtener tu estilo de vida saludable son muchas las razones que debes de tomar en cuenta que van mas allá de un físico tonificado y delgado, sino que es aquel que te permitirá tener más energía, estabilidad emocional, un peso adecuado y una relación contigo completamente en balance.