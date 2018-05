Cómo saber cuándo son los días fértiles e infértiles de las mujeres

La fertilidad en la mujer

El ciclo menstrual de la mujer ha dejado de ser tan misterioso. Ahora es más fácil poder controlarlo y entenderlo. Aunque debemos tomar en cuenta que no es una ciencia exacta y el cuerpo humano siempre tendrá sus excepciones y por lo tanto se volverá impredecible.

Recordemos que un ciclo menstrual regular tiene en duración 28 días. Siempre contando el primer día de menstruación. Aunque si estás entre el rango de 21 días a 35 días también está dentro de lo “normal”.

Hay dos fases que debes tomar en cuenta:

Fase Folicular

Entre el primer día y la mitad del ciclo.

Más o menos se considera hasta el día 14.

Es la fase de la ovulación.

Se produce amento de estrógenos.

Tienes que tomar el día 14 de tu ciclo, ese es el día más fértil.

Tres días antes y tres días posteriores al día "14" también serán muy fértiles.

Fase Lútea

Se da entre el 15 y 28.

Durante los tres primeros días sigues ovulando por lo que hay alta probabilidad de quedar embarazada.

En esta fase reproduce la progesterona.

En estos días las mujeres son dadas a sentirse más nerviosas e irritables.

Entre más se acerca el ciclo es menos probable quedar embarazada.

Como resumen de tus días fértiles e infértiles

Días fértiles: Cuenta los 28 días de tu ciclo. El día 14 es el más fértil, los 3 días antes y 3 días después también hay mayor ovulación.

Días infértiles: 3 días antes de tu ciclo y 3 días después.

Recuerda que no es una ciencia exacta y siempre debes contemplar usar preservativo si no quieres un embarazo o para evitar enfermedades de transmisiones. No puedes confiarte, pero sí puede ser una guía para cuando estás formando una familia.

Asimismo, las mujeres irregulares no siguen estas mismas reglas porque no pueden llevar un control exacto.

