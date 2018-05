Ginecóloga comparte 8 consejos para sobrellevar el síndrome premenstrual

¡Feliz inicio de semana! – Toma en cuenta estas recomendaciones: – ✅ Toma abundante liquido, importante mantenerte hidratada. – ✅ Haz alguna actividad física por lo menos 3 veces a la semana. – ✅ Cuida tu alimentación en estos días, si conoces de alimentos que te caigan mal evita a toda costa consumirlos en esos días. – ✅ Disminuye las porciones de las comidas. – ✅ Estar pendiente con el café, sal, chocolate, cítricos y grasas. – ✅ Puedes tomar magnesio, vitamina B6. – ✅ Mantén alguna actividad que tenga tu mente ocupada. – ✅ Aumenta la ingesta de frutas. – #mujer #menstruacion #sindromepremenstrual #ginecologo #acudealginecologo

