¡Bienvenida la soltería! Psicóloga enumera 7 beneficios de estar soltera

El tema de la soltería ha generado un sinfín de opiniones, juicios y valoraciones. Para algunos significa una etapa de autoconocimiento, pera otros una tortura que trae señalamientos y para ti ¿qué significa la soltería?

Sobre el tema, la psicóloga Carmely Castillo precisa en su cuenta de Instagram @psicosersalud que esta etapa de la vida sería excelente que se reconociera,” como una fase vital en el proceso para la maduración y el desarrollo de una persona”.

La psicóloga explica que en este período le la vida la persona debe permitirse:

Un tiempo para dar respuesta a las tres preguntas existenciales fundamentales de la vida: ¿Quién soy? ¿A dónde quiero ir? Y ¿Con quién quiero estar? (Ojo en ese estricto orden)

Conocer y aprender el concepto de responsabilidad y autosuficiencia.

Reconocer las luces y sombras, como parte del todo que se es como persona.

Identificar los deseos personales negociables y no negociables con el otro (cualquier otra persona)

Un tiempo para descubrir y experimentar placeres.

Invertir energía y dedicación al crecimiento profesional, físico y espiritual.

Aprender a conectarse y a comunicarse en todos los niveles.

“Si esta etapa, realmente fuese considerada como una fase necesaria, para el desarrollar un nivel de consciencia que implique asumir, la necesidad de vivir y experimentar lo anteriormente mencionado. Muchos serían los problemas, que las personas se ahorraría en el momento de decidir iniciar una relación con otra persona”, asegura la psicóloga.

La especialista enfatizó que está sea la fórmula de la felicidad en pareja. “De algo si estoy segura, son elementos que fomentan el desarrollo de la consciencia. Para saber qué es lo que realmente se desea, y así manejar de manera más sana cualquier tipo de relación, principalmente las de pareja. No se puede dar lo que no se tiene, y si no sabes quién eres, que quieres y con quién quieres vivirlo, dime tú, entonces ¿A dónde vas?