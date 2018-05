"No quiero verme así": Christell revela su dura lucha contra la ansiedad y responde a quienes la llaman "gorda"

Una verdadera lucha es la que ha estado viviendo Christell Rodríguez durante los últimos años, y así lo reveló ella misma en una sincera publicación.

A sus 20 años, la cantante que se hizo conocida en todo el país tras participar en el programa Rojo Fama Contrafama (TVN), confesó estar sufriendo de ansiedad, lo que le ha provocado una serie de inseguridades.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió una imagen en la que muestra cómo luce actualmente, y declaró sentirse disconforme.

"No tienen idea la vergüenza que me da subir esta foto… Así soy… Esta soy… Pero no estoy feliz…", dijo.

"No quiero verme así y se que solo YO puedo cambiarlo…por años he luchado y lidiado con la ANSIEDAD", escribió.

También aprovechó la ocasión para enfrentar a quienes la han criticado por su apariencia. Al respecto, dijo que "muchos me dicen oh “que gorda estas” “debes cuidarte” y créanme que lo he intentado (…) he llegado a odiarme y no querer mirarme al espejo…".

Finalmente, agradeció a quienes la han acompañado durante este proceso, y dio luces de comenzar un nuevo cambio en su vida.

