WhatsApp cambia la forma en la que te enviará notificaciones

WhatsApp quiere apoderarse de ti y de tu atención, para hacerlo utilizará todo lo que tiene a su alcance y las notificaciones serán la herramienta principal, al menos si eres usuario de Android.

Aunque era sólo rumores, WhatsApp está preparando una actualización que pronto llegará a Android. La idea de esto es que puedas marcar las notificaciones de WhatsApp como "de alta prioridad". Esta será una configuración que podrás cambiar en Ajustes.

WhatsApp y sus notificaciones de alta prioridad

De acuerdo con el sirio FayerWayer, lo nuevo en el mensajero verde es bastante sencillo. Entrando a Ajustes de la app podrás elegir si quieres que las notificaciones de WhatsApp tengan o no alta prioridad. Esto abarcará a todas y cada una de las notificaciones que te mande la aplicación; no podrás elegir cuáles sí y cuáles no (aunque sería una buena idea).

Es decir, si decides que sean de alta prioridad; estas aparecerán por encima de las demás en tu barra de notificaciones en Android sin importar el orden en que te vayan llegando. Hasta el inicio siempre estará WhatsApp. La configuración se puede activar o desactivar a tu gusto.

En algunos casos incluso sonarán aunque tengas el modo silencio activado. Por el momento esto sólo se encuentra disponible para los usuarios beta; pero seguramente llegará a la aplicación pública muy pronto.

¿Útil, inútil o el mensajero de Facebook buscando acaparar?

