El amor propio no sólo es amar tu cuerpo

Si me preguntaras qué es el amor propio, yo te diría:

Amor propio es saber y reconocer que mi cuerpo es una maquina perfecta, física, mental y espiritual que me mantiene viva. Si entiendo el funcionamiento físico de mi cuerpo, obtengo conocimiento y responsabilidad de su cuidado. Lo trato con respeto, le doy alimentos que lo mantienen saludable, lo ejercito y lo llevo a lugares donde está en armonía con la naturaleza y dejo que lo toque sólo aquel que yo deseo. No me imagino diciendo que me amo si mi cuerpo sufre.

Amor propio es soltar y dejar ir ideas y prejuicios, principalmente las que me han sido impuestas y que yo acepté, pero que no son mías, me pregunto si estas ideas son realmente mías, porque si lo son, entonces voy por ellas pero si no, las suelto y las cambio.

Amor propio es soltar y dejar ir las cosas materiales, al final de nuestro cuento no nos vamos a llevar nada, gasto y gasto cuento puedo en viajar, en conocer el mundo, en expandir mis horizontes, gasto en experiencias que alimentan mi alma.

Amor propio es soltar y dejar ir a los demás con amor, trato de no depender de nadie emocionalmente, no espero que los demás dependan de mí.

Amor propio es dejar ir a las personas tóxicas, me alejo de cualquier persona que no aporta nada a mi vida, personas negativas, que critican en lugar de aportar valor, que hablan de más, que juzgan. Me alejo de las parejas que me controlan, que no me hacen brillar, y me alejo de aquellos grupos sociales en lo que, para pertenecer, he tenido que dejar de ser yo misma.

Amor propio es decir NO cuando quiero decir NO y SÍ cuando quiero decir SÍ. Amor propio es un estilo de vida en el que estoy consciente y disfruto de mi presente, en el que agradezco por lo que fue, es y será, porque por terrible que parezca la situación, todo es aprendizaje, y de mi depende si soy víctima o si aprendo y comparto el conocimiento.

Amor propio es darme el tiempo de respirar, de sentir la vida fluir y estar sola, ésta es la única manera en la que puedo escuchar mis pensamientos y escuchar mi alma. Amor propio también es afrontar mis miedos, es salirme de mi zona de confort y darme la oportunidad de saber qué hay después del miedo, es así como me doy cuenta y que reconozco que soy capaz, que soy fuerte, que SÍ PUEDO.

Amor propio es borrar de mi vocabulario las frases “yo jamás haría”, “yo nunca podría”, “eso no es para mí”, y cualquier frase que me ponga una barrera para seguir evolucionando.

Amor propio es también compartir y enseñarle al otro a ser fuerte, todo es parte de este amor…. Yo deseo que te encuentres, que te ames, y cuando lo hagas, lo compartas.

