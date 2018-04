7 razones por las que tu mejor amiga es mucho mejor que tener un novio

Estás saliendo con un chico nuevo que parece ser perfecto y que encajan como piezas de un rompecabezas. Un día, sin siquiera darte cuenta, comienzas a pasar más tiempo con dicho hombre y tus amigas quedan en un segundo plano. Lo siguiente que sabes es que tu 'Mr. Perfect' acaba siendo otro perdedor que no vale la pena; así que ahora te sientes envuelta en un fracaso amoroso más de Sex and the City.

Todo parece un agujero sin fondo hasta que decides llamar a tu mejor amiga y en menos de lo que parpadeas, está tocando tu puerta con una botella de vino y chocolate. ¿Existe algo mejor?

Al final, ella es la persona que siempre estará para ti pase lo que pase. Te damos más razones por las que deberías dejar de sufrir por quien te hizo daño y concentrarte en quien te ama incondicionalmente.

1.

Ella SIEMPRE volverá a ti. Los novios encuentran a una chica nueva para pasar el rato, llevar a las fiestas familiares o irse de vacaciones un fin de semana. Pero tu amiga será la primera en pensar en ti cuando quiera hacer algo divertido o cotidiano (y créenos, es mejor un viaje entre amigas que con un novio) .

via GIPHY

2.

Jamás tendrá problemas para ir a cenar con tu familia (¡ya ni siquiera pide permiso para abrir el frigoorífico!). Los novios suelen ser arrastrados y encadenados a la silla para poder cenar con los tuyos. Y sí, por lo general todo lo hace ver como una verdadera tortura.

3.

Nunca juzgará tu forma de ser ni tus alocados cambios de humor. Sabe que si un día estás de malas, lo estás y punto. También sabe que una puede cambiar de un momento a otro sin previo aviso y no pasa nada. Los novios se preguntarán por qué te pones como una loca psicópata y se la pasarán cuestionando tu repentino cambio (nunca entenderán las hormonas femeninas).

4.

Siempre se pondrá de tu lado en una discusión …Incluso si estás equivocada. Además, tu mejor amiga puede decirte tus verdades en cualquier momento y aunque sientes un pinchazo en el corazón, sabes que algo debes cambiar. Cuando te metes en una discusión con un novio, las cosas pueden inflar sus egos y ninguno cederá para terminar con la pelea. Y si llegan a decirse sus verdades, terminarán más enojados.

5.

Tu cumpleaños está marcado en su agenda y tatuado en su corazón así que jamás lo olvidará. Es más, tu mejor amiga es muy capaz de organizarte una fiesta sorpresa o llevarte al lugar más loco para que celebres a lo grande. Un novio te ama y todo pero seamos honestas, muchos no comprenden la importancia de las fechas y son olvidadizos. A veces, no piensan tanto en los detalles y necesitarán que les recuerdes semanas previas a las ocasiones especiales que deben celebrar.

via GIPHY

6.

Son mejores socios de compras. Serán totalmente honestas si algo no te favorece y hasta elegirán las cosas PERFECTAS para ti que no habías considerado. Los novios solo se quejan y buscan un lugar para sentarse, lo cual te hace sentir presionada y sin ganas de seguir viendo de aparador en aparador.

7.

Siempre compartirán su comida y snacks contigo, ¡ni siquiera se lo tienes que pedir!. además con ella puedes tener todo un arsenal de frituras y dulces para compartir en cualquier momento. En general, los hombres son muy celosos con su comida. Un novio podrá compartirte de lo suyo pero SÓLO si te lo ofrece. Cuidado si te atrapa cruzando tu tenedor en su plato.

