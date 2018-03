Critican a actriz de 'Tomb Rider' por tener los senos "demasiado pequeños"

Alicia Vikander protagoniza una de las películas de acción más esperadas del 2018, 'Tomb Rider', sorprendiendo a todos por su transformación en una de las heroínas más icónicas de los videojuegos, Lara Croft.

En los 90s, Lara se convirtió en algo nunca visto: un avatar femenino enfrentándose a todo tipo de peligros por el mundo, inteligente y muy sensual. Para sorpresa de todos, el público masculino que no estaba acostumbrado a los videojuegos protagonizados por mujeres, hizo de 'Tomb Rider' todo un fenómeno que le dio a las mujeres entrada en un mundo dominado principalmente por hombres.

Fue en 2001 cuando el videojuego pasó a ser una película con Angelina Jolie como protagonista, ¿el problema? la excesiva sexualización del personaje de Lara, en donde recaía la trama entera. Años más tarde, la actriz lideraría la lucha contra la objetivación de la mujer.

Alicia es una joven veterana del cine, con más de una veintena de premios y nominaciones en cine que recaen en su talento y belleza. Sin embargo, justo cuando se creía que esta actriz sería una 'Lara Croft' perfecta por el increíble parecido con la heroína de ficción, el público encontró la forma de sabotear su trabajo alegando que "tiene los senos demasiado pequeños".

Alright. I think I've come up with a solution that will please everyone. pic.twitter.com/L0Afui2NUt

La actriz de 29 años está siendo avergonzada por su cuerpo (body shaming) porque claro, el avatar original tenía unas tetas despampanantes y Angelina Jolie, una figura prácticamente perfecta con lo que Vikander "no puede competir".

Pero seamos claros, mientras que en 1996 el mundo se quejaba porque tenía senos puntiagudos e irreales (culpa del CGI del momento) y en 2001 decían que la imagen de Angelina Jolie era cosificación pura, ¿cómo pueden atreverse ahora a decir que también está mal tener senos pequeños?

Dejemos de asumir que el tamaño o forma de los senos de una mujer determinan su capacidad para interpretar a un personaje de heroína. Lara Croft fue un primer acercamiento a la fuerza femenina donde lo último que se pretendía representar era sexo y grandes senos.

1996 – her boobs are too big. You're objectifying women!

2018 – her boobs are too small. This isn't #LaraCroft!

Lesson: Boob size is not a reliable measure of a woman's ability to be an awesome character or feminist icon. #TombRaider

— Jennifer R. Milward (@JRMilward) March 15, 2018