La dieta que salvó del cáncer de estómago a un famoso

La figura de televisión, René O'Ryan, compartió una 'dieta milagrosa' con la que logró combatir el cáncer de estómago.

De acuerdo con él, la incorporación de alimentos saludables, ricos en grasas insaturadas, fue la clave para librar la batalla contra el cáncer.

"Yo no acepté por ningún motivo vivir ocho meses con quimioterapia. Simplemente dije, 'yo no me voy a envenenar, porque yo estudié, averigüé, investigué y eso me va a llevar a morir en ocho meses o, a lo más, en un año", agregó.

"Si uno acepta seguir esa terapia, el daño máximo se lo va a llevar algo muy maravilloso del cuerpo humano: el sistema inmunológico. La solución está en la nutrición", dijo.

Las grasas buenas, la clave

De acuerdo con este sobreviviente, cambiar su dieta, incluir alimentos buenos fue contundente para superar el cáncer por el que le dieron pocos meses de vida.

Hay muchos estudios que sugieren que el consumo de aguacate puede ser determinante para combatir el cáncer por sus altos niveles de folfato, protegen al estómago, páncreas y colón de esta terrible enfermedad.

Visita al médico

Recuerda que por ningún motivo puedes sustituir un tratamiento médico por alimentos, pues sólo un médico puede ayudarte a llevar y combatir esta enfermedad.

