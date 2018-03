Tips que te ayudarán a conciliar el sueño

Si tienes dificultades para dormir puede ser que sea por estrés, por falta de buenos hábitos o por que sufres de algún trastorno del sueño, si este es un problema recurrente debes buscar a un especialista que te ayude a conciliar el sueño ya que esto podría afectar tu capacidad de concentración durante el día, además de propiciar el envejecimiento prematuro de tu cuerpo. Es por eso que te presentamos algunos tips para poder dormir mejor.

Aléjate de las pantallas

Puede ser que al no poder dormir tengas la tentación de encender la televisión o revisar tu celular pero esto puede ser contraproducente ya que la luz azul de las pantallas actúa como supresor de melanina, la hormona que induce el sueño. Si sientes la necesidad de hacer algo para poder dormir, lo mejor es hacer cosas como colorear o leer.

Esconde tu reloj

No nos referimos a esconderlo por completo si necesitas un despertador, pero si es mejor que no lo mantengas a lado de tu cama ya que el no poder conciliar el sueño puede hacerte sentir ansiedad lo cual empeora si continuas viéndolo, además de que esto tampoco te ayudará a dormir.

Mantén tu cuarto fresco

Cuando estás durmiendo la temperatura de tu cuerpo desciende, por esta razón la escuela de medicina de Harvard y la Fundación Nacional de Sueño recomiendan que la temperatura de la habitación sea de 60 a 67 grados Fahrenheit ya que los cuartos oscuros, frescos y cómodos favorecen el sueño.

Toma un baño caliente antes de ir a la cama

Bañarte con agua caliente y después salir a tu cuarto fresco ayudará a que la temperatura de tu cuerpo baje por lo que tu metabolismo se atenta más rápidamente y tu cuerpo comienza a prepararse para dormir.

Usa calcetines para dormir

Un estudio publicado por el diario Nature observó que calentar los pies y manos ayudaba a las personas a dormir ya que esto hace que el calor cambie de tu centro a tus extremidades.

Sumerge tu cara en agua fría por 30 segundos

Si te sientes estrenado la hora de dormir lo mejor es que intentes este método, que aunque poco atractivo puede resultar muy eficaz. Cuando se sumerge la cara en agua fría se activa un mecanismo llamado “Mammalian Dice Reflex” que hace que tu frecuencia cardiaca disminuya al igual que la presión arterial, esto te ayudará a relajarte.

