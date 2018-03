Así es como los hombres detectan cuando una mujer está menstruando

No hay escapatoria. Cada mes, allí estará presente la menstruación y, en mayor o menor grado, sufriremos sus consecuencias. En esa fase molesta del mes, nuestras vidas son más aburridas.

Principalmente, porque hacemos de todo para que nadie se de cuenta de que estamos en "nuestros días". Pero, no pierda tanto esfuerzo en disimular. Un estudio reveló que los hombres siempre saben cuando estamos teniendo nuestra menstruación.

¿Saben cómo? Sólo al escuchar nuestra voz.

Para descubrir eso, los científicos de la Universidad de Albany – Suny, en Estados Unidos, colocaron a tres grupos de hombres para escuchar grabaciones de 10 mujeres que se encontraban en distintas etapas de su ciclo menstrual. El resultado de la investigación fue sorprendente: los hombres adivinaron en un 35% veces cuáles eran las grabaciones que correspondían a las mujeres que estaban teniendo su periodo.

Ok, pueden decir que fue simplemente una coincidencia. Para que no piensen así, los investigadores realizaron otra prueba. Esta vez los hombres no estaban al tanto de que el estudio tenía algo que ver con la menstruación. Los hombres tenían que elegir – de esas mismas grabaciones – las voces menos atractivas. ¿Y qué creen? Ellos eligieron en un 34% de las veces, las voces de las mujeres que estaban en su periodo.

Por eso, ya saben chicas, en nuestro periodo, también tenemos que intentar cambiar nuestra voz.

