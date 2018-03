El mensaje de Zuria Vega para la pequeña Lúa en el Día de la Mujer

Zuria Vega compartió un mensaje para su pequeña hija que todas deberíamos leer, pues ser mamá no te hace menos feminista y es con las niñas con quienes deberíamos comenzar a cambiar las cosas.

A través de redes sociales escribió:

Ella va a crecer con todas las posibilidades de lograr sus sueños de saber que puede y que no hay limitaciones para lograr lo que ella se proponga. Ella vive en un hogar viendo como papá respeta y empodera a mamá, sabe que mamá también trabaja pero papá cambia pañales y viceversa.

Ella ya sabe decir que NO!

Ella va a saber que ser MUJER la hace muy poderosa !

Seamos libres, no valientes.

#diainternacionaldelamujer 🌹🌸