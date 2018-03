Dany Rocchi: la mexicana que está poniendo en alto las curvas latinas

El movimiento body positive está cobrando más fuerza que nunca. Su objetivo es derribar los estereotipos de belleza que han sido alimentados por industrias como la de la moda y la cosmética. Quiere mostrar a mujeres con imperfecciones, con cuerpos que no cumplen con las medidas perfectas y derribar los prejuicios que rodean a la belleza femenina

El New York Fashion Week fue el evento perfecto para que iniciaran las protestas. Khrystyna Stoloka comenzó un proyecto denominado The Real Catwalk , como respuesta a los desfiles en los que las mujeres muy delgadas eran las protagonistas.

Las mujeres con cuerpos que no son 90-60-90 se han apoderado de las pasarelas. Diseñadores internacionales se han encargado de mostrar que sí son capaces de vestir a personas que no cumplen con los estereotipos impuestos.

En México sí hay muchos proyectos y siento que la sociedad lo está pidiendo mucho. Lo que yo percibo en México, en Latinoamérica y Estados Unidos es hay una confusión entre lo que es ser modelo plus size y padecer obesidad, entre estar saludable y no. Puedo entender que a muchas marcas les cuesta trabajo definir qué mujer puede representar su marca. Siento que está habiendo esta confusión,

Yo pensé que en Europa eran más abiertos que en Latinoamérica. Juré que en Italia y Francia iba a haber proyectos con tallas extra y ambas son culturas que siguen siendo cerradas en ese aspecto. En Italia puedes ser modelo ‘curvy’, pero sólo si tienes ciertas medidas y éstas no pueden superar la talla 42, a partir de esa talla ya no puedes ser modelo plus size

Me cambió esa percepción que tenemos en la sociedad. Los estereotipos de belleza y sociales, lo que rige la vida. Cuando sales de eso te das cuenta que todo es completamente diferente. Yo ahí era una de la más bajas y delgadas y me preguntaba cómo en México yo era considerada de las más ‘grandotas’.

En México yo siempre me sentí como la mujer ‘grandota’, la mujer curveada, como la diferente. Ahora que formé parte de este evento, me hizo sentir como si hubiera encontrado a lo que llamo ‘las de mi especie’.

si eres gorda entonces ya puedes ser modelo plus size y creo que hay que tener cuidado con eso.

Ser plus size no es una apologia a la obesidad

Una de las críticas más polémicas a las modelos de talla grande es que contribuyen a fomentar y normalizar la obesidad, enfermedad que cobra la vida de miles de personas. El aumento de peso está relacionado con enfermedades cardiovasculares y diabetes por mencionar algunas.

Para Dany, no hay que confundir estos dos términos y fue muy contundente al asegurar que no por ser plus size no justifica el aumento de peso y las consecuencias que tiene en la salud.

¿Qué opinas de las críticas al movimiento por fomentar la obesidad?

Hay que reconocer nuestro cuerpo y tratarlo como se debe, pero estar en un peso saludable y buscar un cambio que sea bueno para ti. Creo que hay que tener cuidado con eso y buscar siempre una línea de la salud.

En mi caso, ser modelo curvy ha sido la consecuencia de un proceso de sanación. Tengo completamente entendido que mi trauma era sentir esta diferencia física en mi crecimiento. Era la hermana más alta, la prima