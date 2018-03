Pierangela Sierra, uno de los principales pilares de Coca-Cola Ecuador

Pierangela Sierra es la flamate Directora Comercial y de Marketing de Coca-Cola para la Región Andina. Ella ostenta un lugar entre las 100 personas más influyentes del país. Nueva Mujer conversó Pierangela para indagar sobre sus logros al ser una mujer multitasking que ha empoderado su gestión y es ejemplo para otras féminas.

Desde hace 13 años, Pierangela se unió a Coca-Cola Ecuador como gerenta de Marcas Internacionales; fue gerenta de Activación de Marca Coca-Cola para Colombia y Ecuador y gerenta senior de Comunicación Integral Marjeting de Consumo en el Hogar de LatinCentro. Desde hace dos años es directora de marketing para la Región Andina.

¿Qué sientes estar en la lista de las personas más influyentes del país?

Me siento muy orgullosa porque creo que la filosofía personal se expresa a través de las elecciones que uno hace…y si esas acciones crean un legado que inspira a otras mujeres a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, pues me llena de satisfacción.

Por otro lado con responsabilidad y humildad de ser consistentes de manera asertiva y positiva.

¿Cuáles han sido tus logros dentro de Coca-Cola?

La verdad en Coca-Cola he podido reinventarme a nivel personal y profesional, muchas veces a través de grandes logros y retos que he podido liderar.

He avanzado como profesional. El trabajar con diferentes nacionalidades y países te hace crecer de esta manera, además como persona y como familia. Salir de la zona de confort fortalece en todo sentido.

Sin embargo lo que más me llevo es la diversidad de talento que puedes encontrar y lo espectacular que es poder trabajar con gente diversa de pensamiento diferente a ti, como realmente el genio colectivo y el trabajo colaborativo te hace más grande y hace más grande tu trabajo y gestión.

Lo que me ha marcado como profesional y que por lo tanto siempre intento impulsar en mi trabajo a través de mis equipos, es la persistencia – disciplina y soñar que nada es imposible de lograr en esta vida.

¿Cómo manejas tu tiempo en familia y en el trabajo diario?

Estoy casada con Rafael Luque Cervantes, 22 años de matrimonio; acabamos de renovar nuestros votos matrimoniales y tengo tres hijos Rafaella, Martín y Sebastián. Entre mis roles está el ser esposa, mamá, hija, hermana, sobrina, prima, amiga, compañera, jefa, subalterna y no se, seguramente algunos roles más. Hago todo lo que cualquier mujer de esta época hace, un poquito de todo.

El secreto para llevar un estilo de vida balanceado a pesar de la multiplicidad de roles está en encontrar un significado detrás de cada cosa que haces en tu vida, eso significa definir qué cosas tienen sentido hacer en el día a día, qué cosas me proporcionan felicidad y en qué cosas puedo ser mejor que en otras.

Trato de priorizar mis esfuerzos detrás de aquellas actividades que me “energizan” para ser más productiva y estar contenta con mi trabajo en la oficina y mis responsabilidades en la casa, con mis hijos, el colegio, la familia. Eso para mí es encontrar un estilo de vida balanceado, un estilo de vida que me permita a cabalidad cumplir con mis responsabilidades pero que además me permita soñar y hacer realidad mis sueños en todos los aspectos que me complementan como persona.

¿Es fácil ser líder de una gran empresa? Cómo lo logras?

Para mí un aspecto determinante a nivel personal es el poder tener de manera cercana una mujer que te inspire, una mujer que te sirva de “role model”, alguien a quien admires, porque ha tenido la libertad para hacer todo cuanto le interesaba y ha tomado los riesgos para hacer realidad sus sueños. Hay muchas mujeres a lo largo de historia dignas de admirar y muchas muy cerca de nosotros, que en el día a día nos inspiran y nos invitan a soñar.

Somos las propias mujeres las que nos ponemos nuestras propias barreras y autolimitaciones y es importante el poder proporcionarnos a nosotras mismas herramientas que nos ayuden a sacudir los miedos o inseguridades y sacar a la luz la mujer asertiva y líder que todas llevamos dentro.

A nivel profesional, las mujeres tenemos que hacernos dueñas de nuestro propio desarrollo profesional, tener un real compromiso con uno mismo, y el valor para aceptar los riesgos como parte de las oportunidades para seguir creciendo.

En conclusión, creo que tenemos que trabajar en el autoconocimiento, la toma de decisiones, la responsabilidad personal y la consolidación de proyectos propios.

¿Cuáles tips o consejos compartirías con otras mujeres para ayudarles a seguir creciendo en sus roles de liderazgo, y continuar con sus otros roles cotidianos?

Dice un proverbio chino que la mujer sostiene con sus manos la mitad del cielo… y se refiere ciertamente a que es el motor y centro de su “familia”. Habiendo dicho lo anterior no podemos dejar de sostener el pedazo de cielo que nos corresponde pero si podemos organizarnos para sostenerlo mientras buscamos desarrollarnos a nivel profesional, y esto sucede creyendo en nosotras mismas, arriesgarnos a cumplir varios roles y buscar hacerlos bien con la ayuda y soporte necesario.

Aprovechemos de aquellas aptitudes que son únicas para las mujeres: la intuición, la capacidad de realizar varias tareas al mismo tiempo, la disposición a colaborar, la sensibilidad por otras personas, el entender la diferencia entre lo esencial y lo necesario, entre otras características muy particulares de las mujeres.

Finalmente, les dijera que: Todas somos un diamante en bruto y nosotros somos la mejor herramienta para pulirlo. ¡Arriésgate! ¡Cree en ti misma!

